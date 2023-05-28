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بالفيديو.. "ماعز" يدخلُ أحد مراكز الإقتراع في تركيا!

Lebanon 24
28-05-2023 | 06:01
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في مشهد طريف وثقته كاميرات الهواتف المحمولة، دخل ماعز إلى أحد مراكز اقتراع الانتخابات الرئاسية التركية.
 
وبحسب شبكة "سكاي نيوز عربية"، فإنّ طرافة المشهد دفعت الموجودين داخل المكان لتصوير ذاك "الماعز"، فيما لم يُعرف ما إذا كان دخوله إلى هناك حصل صدفة أم أن أحداً اصطحبه معه إلى مركز الإقتراع. 
 
وتتواصل في أنحاء تركيا، اليوم الأحد، الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة بين المرشحين رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، حيث يدلي الأتراك بأصواتهم في جولة الحسم لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وكان وزير الداخلية التركيّ سليمان صويلو أكّد أنَّ العملية الإنتخابية التي تشهدها تركيا، اليوم الأحد، تسيرُ من دون أيّ مشاكل حتى الآن.

وفي تصريحٍ له، كشف صويلو أنه تمّ نشر أكثر من 600 ألف من أفراد الأمن والحماية لتأمين عملية الإقتراع.

بدوره، قال رئيس الهيئة العليا للإنتخابات أحمد ينر إنَّ "الإقبال على مراكز الإقتراع في جولة الإعادة كبير"، مُعلناً أن "الهيئة تعتزم الكشف في وقتٍ مبكر عن النتائج عقب إغلاق مراكز الإقتراع". 
 
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