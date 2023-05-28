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إقتصاد

وزارة الكهرباء العراقية: بدء الربط الكهربائي مع الأردن مطلع تموز المقبل

Lebanon 24
28-05-2023 | 06:15
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قالت وزارة الكهرباء العراقية، إن الربط الكهربائي مع الأردن سيبدأ مطلع يوليو المقبل كمرحلة أولى بطاقة 50 ميغاوات، وذلك بدلا من شهر حزيران المقرر سابقا.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، فإن تأجيل المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع الأردن كان بسبب "الظروف الجوية وصعوبة التربة وبعض المتعلقات بالجانب الأردني ما استدعى تأجيلها إلى أول يوليو".
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وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، للوكالة إن" الربط مع الأردن سيكون جاهزا بتاريخ 1 تموز كمرحلة أولى بطاقة 50 ميغاوات تصل إلى قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار لتغذية الشبكة الوطنية".

وأضاف المتحدث أن "الربط مع تركيا جاهز، ولكن ننتظر تسعير الخدمة وأن تكون مناسبة ليدخل حيز التنفيذ كمرحلة الأولى، أما الربط مع الخليج فسيكون جاهزاً في الفترة المقبلة".

وأشار إلى أنه" تم توقيع خمسة عقود بشأن الربط الخليجي، ويحتاج هذا الربط قرابة 12 شهراً لتدخل المرحلة الأولى حيز التنفيذ".

وأضاف أنه " تم الاتفاق خلال الزيارة الحكومية الأخيرة إلى السعودية على توسعة محطتي عرعر واليوسفية التي تعتبر نقاط الربط معها"، موضحا أن"المرحلة الأولى ستكون بواقع ألف ميغاوات، عبر محددات نقاط الربط ومسارات الخطوط التي ستكتمل قريبا". (سكاي نيوز)

إقتصاد

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