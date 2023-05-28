23
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
25
o
صيدا
23
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
25
o
بشري
23
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مفاجأة في وثائق.. هكذا كان سيتم إغتيال الملكة إليزابيث في أميركا!
Lebanon 24
28-05-2023
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت وثائق حديثة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "FBI"، أن ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، كانت تواجه خطر الاغتيال عند زيارتها الولايات المتحدة في العام 1983.
وذكرت الوثائق أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان قلقاً في سبيل تأمين زيارة الملكة إليزابيث في ثمانينيات القرن الماضي، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".
Advertisement
وأوضحت الوقائق أن ضابطاً من الـ"إف بي آي"، كان يتردد على حانة إيرلندية في سان فرانسيسكو، وسمع أحاديث من أحد الرجال حول نية التخطيط لعملية اغتيال الملكة إليزابيث.
وقال الضابط إن الرجل أخبره بأنه يسعى للانتقام من أجل ابنته التي "قتلت برصاصة مطاطية في إيرلندا الشمالية".
وجاء التهديد مطلع شباط 1983، أي قبل حوالى شهر من زيارة الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب إلى كاليفورنيا.
طريقة الاغتيال
وحول آلية الاغتيال المخطط لها حينها، قالت وثائق الـ"إف بي آي"، إن الرجل كشف عن نواياه، بأنه سيقوم بإسقاط أجسام ثقيلة فوق موكب الملكة حين مرورها من جسر البوابة الذهبية على يخت "بريتانيا" الملكي.
ولفتت إلى أن الخطة البديلة في حال فشل الأولى، هي اغتيال الملكة بالرصاص حينما تزور متنزه يوسميتي الوطني.
وبحسب الـ"إف بي آي"، فإنه بعد ورود هذه المعلومات، جرى إغلاق ممرات جسر البوابة الذهبية، فيما لم يتم ذكر الإجراءات التي تمت في المتنزه، أو مصير الرجل الذي خطط للاغتيال.
وكانت الملكة التي توفيت في أيلول الماضي عن 96 عاماً، أعلنت في السابق أنها كانت هدفا لمؤامرات اغتيال عدة.
وفي العام 1970، قام متعاطفون مع الجيش الجمهوري الإيرلندي بمحاولة فاشلة لإخراج قطارها عن مساره غربي سيدني. وفي العام 1981، حاولت المنظمة نفسها قتلها بقنبلة خلال زيارة لـ شيتلاند، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لـ أسكتلندا.
وخلال العام نفسه، أطلق مراهق مختل عقلياً رصاصة باتجاه سيارة الملكة خلال زيارة لـ نيوزيلندا. كذلك، أطلقت مراهقة 6 رصاصات عليها خلال عرض للحرس الملكي في وسط لندن.
(عربي21)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رجلٌ خطير يتنقل في برج حمود "سيراً على الأقدام".. شاهدوا صورته!
Lebanon 24
رجلٌ خطير يتنقل في برج حمود "سيراً على الأقدام".. شاهدوا صورته!
04:26 | 2023-05-28
28/05/2023 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانيون مرفوضون... السفارات تفتح ابوابها للسوريين وجنسيات أخرى
Lebanon 24
اللبنانيون مرفوضون... السفارات تفتح ابوابها للسوريين وجنسيات أخرى
16:40 | 2023-05-27
27/05/2023 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مُثير من الشبك.. نادين الراسي ترقص وتدق على الطبل شاهدوا الصور
Lebanon 24
بفستان مُثير من الشبك.. نادين الراسي ترقص وتدق على الطبل شاهدوا الصور
23:15 | 2023-05-27
27/05/2023 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن قارب.. نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
Lebanon 24
على متن قارب.. نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
01:00 | 2023-05-28
28/05/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروز "تحضرُ" عند حاجزٍ للجيش.. إليكم ما جرى!
Lebanon 24
فيروز "تحضرُ" عند حاجزٍ للجيش.. إليكم ما جرى!
03:15 | 2023-05-28
28/05/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:00 | 2023-05-28
4 تحديات كُبرى تُقلق "إسرائيل".. ماذا يُقال عن "حزب الله"؟
13:57 | 2023-05-28
قبيل أيام من زفافه.. لقطات عفوية لولي عهد الأردن الأمير الحسين
13:42 | 2023-05-28
أول خطاب لأردوغان بعد "النصر" في الإنتخابات التركية: سنكونُ على قدر الثقة
13:29 | 2023-05-28
أردوغان رئيساً لتركيا مُجدداً.. هذه نتائج الإنتخابات بالأرقام والتفاصيل
13:21 | 2023-05-28
فيديو لأنشودة داعمة لأردوغان تنتشر في لبنان.. هكذا جاءت كلماتها
13:13 | 2023-05-28
نتائج أوليّة.. أردوغان يقترب من حسم إنتخابات تركيا وهذه آخر فرز الأصوات
فيديو
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:01 | 2023-05-28
28/05/2023 21:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
02:00 | 2023-05-28
28/05/2023 21:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-26
28/05/2023 21:03:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact