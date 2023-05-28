مفاجأة في وثائق.. هكذا كان سيتم إغتيال الملكة إليزابيث في أميركا!

كشفت وثائق حديثة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "FBI"، أن ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، كانت تواجه خطر الاغتيال عند زيارتها الولايات المتحدة في العام 1983.



وذكرت الوثائق أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان قلقاً في سبيل تأمين زيارة الملكة إليزابيث في ثمانينيات القرن الماضي، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

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وأوضحت الوقائق أن ضابطاً من الـ"إف بي آي"، كان يتردد على حانة إيرلندية في سان فرانسيسكو، وسمع أحاديث من أحد الرجال حول نية التخطيط لعملية اغتيال الملكة إليزابيث.



وقال الضابط إن الرجل أخبره بأنه يسعى للانتقام من أجل ابنته التي "قتلت برصاصة مطاطية في إيرلندا الشمالية".



وجاء التهديد مطلع شباط 1983، أي قبل حوالى شهر من زيارة الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب إلى كاليفورنيا.



طريقة الاغتيال وذكرت الوثائق أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان قلقاً في سبيل تأمين زيارة الملكة إليزابيث في ثمانينيات القرن الماضي، بحسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".وأوضحت الوقائق أن ضابطاً من الـ"إف بي آي"، كان يتردد على حانة إيرلندية في سان فرانسيسكو، وسمع أحاديث من أحد الرجال حول نية التخطيط لعملية اغتيال الملكة إليزابيث.وقال الضابط إن الرجل أخبره بأنه يسعى للانتقام من أجل ابنته التي "قتلت برصاصة مطاطية في إيرلندا الشمالية".وجاء التهديد مطلع شباط 1983، أي قبل حوالى شهر من زيارة الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب إلى كاليفورنيا.

وحول آلية الاغتيال المخطط لها حينها، قالت وثائق الـ"إف بي آي"، إن الرجل كشف عن نواياه، بأنه سيقوم بإسقاط أجسام ثقيلة فوق موكب الملكة حين مرورها من جسر البوابة الذهبية على يخت "بريتانيا" الملكي.



ولفتت إلى أن الخطة البديلة في حال فشل الأولى، هي اغتيال الملكة بالرصاص حينما تزور متنزه يوسميتي الوطني.



وبحسب الـ"إف بي آي"، فإنه بعد ورود هذه المعلومات، جرى إغلاق ممرات جسر البوابة الذهبية، فيما لم يتم ذكر الإجراءات التي تمت في المتنزه، أو مصير الرجل الذي خطط للاغتيال.



وكانت الملكة التي توفيت في أيلول الماضي عن 96 عاماً، أعلنت في السابق أنها كانت هدفا لمؤامرات اغتيال عدة.



وفي العام 1970، قام متعاطفون مع الجيش الجمهوري الإيرلندي بمحاولة فاشلة لإخراج قطارها عن مساره غربي سيدني. وفي العام 1981، حاولت المنظمة نفسها قتلها بقنبلة خلال زيارة لـ شيتلاند، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لـ أسكتلندا.



وخلال العام نفسه، أطلق مراهق مختل عقلياً رصاصة باتجاه سيارة الملكة خلال زيارة لـ نيوزيلندا. كذلك، أطلقت مراهقة 6 رصاصات عليها خلال عرض للحرس الملكي في وسط لندن. (عربي21)