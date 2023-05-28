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عربي-دولي

بيسكوف: روسيا تواجه حالياً حرباً على كل الجبهات

Lebanon 24
28-05-2023 | 06:53
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تشهد في الوقت الراهن حرباً ضدها على جميع الجبهات، مشدداً على ضرورة محافظة موسكو على رصانة التفكير والقوة. 

وفي حديث لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" التلفزيوني، قال بيسكوف: "بمعنى أوسع، هناك حرب مستمرة تجري ضدنا. وهذه الحرب تجري على جميع الجبهات: سواء كان ذلك في الاقتصاد، أو العلاقات بين الدول، أو علاقات الأصول والأملاك".
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وشدد بيسكوف على أن خصوم روسيا "يتعدون حتى على ما كان يبدو مقدساً"، وأضاف: "لكن مع ذلك، نرى أن كل هذه المؤسسات التي كانت شامخة لا تتزعزع، تنهار تحت أقدام هؤلاء الممثلين في الغرب الجماعي الذين لا يأبهون من ارتكاب أي شيء شائن الآن".
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