بيسكوف: روسيا تواجه حالياً حرباً على كل الجبهات

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وفي حديث لبرنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" التلفزيوني، قال بيسكوف: "بمعنى أوسع، هناك حرب مستمرة تجري ضدنا. وهذه الحرب تجري على جميع الجبهات: سواء كان ذلك في الاقتصاد، أو العلاقات بين الدول، أو علاقات الأصول والأملاك".وشدد بيسكوف على أن خصوم روسيا "يتعدون حتى على ما كان يبدو مقدساً"، وأضاف: "لكن مع ذلك، نرى أن كل هذه المؤسسات التي كانت شامخة لا تتزعزع، تنهار تحت أقدام هؤلاء الممثلين في الغرب الجماعي الذين لا يأبهون من ارتكاب أي شيء شائن الآن".