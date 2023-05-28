بيانٌ جديد بشأن حادثة الطائرة المصرية في جدّة.. ماذا كشف؟

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وقالت الشركة في بيان إن الرحلة (إم إس 643) أقلعت من مطار القاهرة الدولي في ساعة مبكرة من صباح الأحد وانفجر أحد إطاراتها أثناء هبوطها في مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة.وأكدت الشركة إن الطائرة بوينغ 738 هبطت بأمان على المدرج ونزل جميع الركاب دون الإبلاغ عن إصابات.ولم توضح الشركة سبب المشكلة، وقالت إنها تفحص الطائرة وتقوم بصيانتها.