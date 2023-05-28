28
o
بيروت
29
o
طرابلس
20
o
صور
30
o
جبيل
29
o
صيدا
32
o
جونية
28
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
29
o
بشري
30
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"تيليغراف": اليأس يضرب القوات الأوكرانية قبل بدء الهجوم المضاد
Lebanon 24
28-05-2023
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ القوات المسلحة الأوكرانية المنهكة من المعارك، تُحاول يائسة تنظيم صفوفها وتعزيزها قبل شنّ هجوم مضاد.
وذكرت صحيفة "تيليغراف" في تقرير أن كييف "استعدادا للمعركة المقبلة، أطلقت حملة تجنيد يائسة، واسعة النطاق على أمل سد الثغرات في صفوف القوات المسلحة لأوكرانيا بسبب عشرات الآلاف من القتلى في ساحة المعركة".
Advertisement
وأوضحت الصحيفة أنه رغم الكميات الهائلة من معدات وأسلحة الناتو، التي تلقتها كييف، فإنها لا تزال تفتقر إلى العنصر البشري، الذي يقول المسؤولون إنه عامل رئيسي في الهجوم.
وأشار التقرير إلى أن كييف تواجه تحديا كبيرا في تجنيد الرجال وجمع العدد المطلوب للخدمة في صفوف القوات المسلحة، وقد لجأت الآن إلى أساليب تجنيد أكثر صرامة.
ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود أنه يشعر بالقلق من أن الدعاية الأوكرانية كانت فعالة للغاية في إقناع الناس بأن البلاد لديها مزايا تجعلها متوفقة على روسيا في الصراع.
وقال: "لا أريد أن يعتقد الناس أن كل شيء بسيط وأن الصراع قد انتهى بالفعل". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اللبنانيون مرفوضون... السفارات تفتح ابوابها للسوريين وجنسيات أخرى
Lebanon 24
اللبنانيون مرفوضون... السفارات تفتح ابوابها للسوريين وجنسيات أخرى
16:40 | 2023-05-27
27/05/2023 04:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم بإطلالة مثيرة ولكن الجمهور ينتقد "حنكها".. هكذا بدت (فيديو)
Lebanon 24
نادين نجيم بإطلالة مثيرة ولكن الجمهور ينتقد "حنكها".. هكذا بدت (فيديو)
12:24 | 2023-05-27
27/05/2023 12:24:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان مُثير من الشبك.. نادين الراسي ترقص وتدق على الطبل شاهدوا الصور
Lebanon 24
بفستان مُثير من الشبك.. نادين الراسي ترقص وتدق على الطبل شاهدوا الصور
23:15 | 2023-05-27
27/05/2023 11:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رجلٌ خطير يتنقل في برج حمود "سيراً على الأقدام".. شاهدوا صورته!
Lebanon 24
رجلٌ خطير يتنقل في برج حمود "سيراً على الأقدام".. شاهدوا صورته!
04:26 | 2023-05-28
28/05/2023 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن قارب.. نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
Lebanon 24
على متن قارب.. نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
01:00 | 2023-05-28
28/05/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:00 | 2023-05-28
خلافٌ ينفجر بين السعودية وروسيا.. "التحالف النفطي" مُهدّد؟
09:51 | 2023-05-28
سعر صرف جديد للدولار في سوريا... كم أصبح؟
09:50 | 2023-05-28
هل يحمل سلطان عمان رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران؟
09:15 | 2023-05-28
بالفيديو... "سبايدر مان" يُصوّت في انتخابات تركيا!
09:08 | 2023-05-28
قائد القوات الإيرانية: نسيطر بالكامل على الحدود مع أفغانستان
09:00 | 2023-05-28
الصين وأميركا... سيناريوهات لحرب بين عملاقين
فيديو
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:01 | 2023-05-28
28/05/2023 17:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
02:00 | 2023-05-28
28/05/2023 17:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
انبطحت لحماية نفسها: كانت تتحدث عن مكافحة الجريمة.. فجاء الرد بوابل رصاص شاهدوا الفيديو
08:00 | 2023-05-26
28/05/2023 17:08:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact