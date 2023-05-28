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عربي-دولي

"تيليغراف": اليأس يضرب القوات الأوكرانية قبل بدء الهجوم المضاد

Lebanon 24
28-05-2023 | 08:30
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ القوات المسلحة الأوكرانية المنهكة من المعارك، تُحاول يائسة تنظيم صفوفها وتعزيزها قبل شنّ هجوم مضاد.


وذكرت صحيفة "تيليغراف" في تقرير أن كييف "استعدادا للمعركة المقبلة، أطلقت حملة تجنيد يائسة، واسعة النطاق على أمل سد الثغرات في صفوف القوات المسلحة لأوكرانيا بسبب عشرات الآلاف من القتلى في ساحة المعركة".
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وأوضحت الصحيفة أنه رغم الكميات الهائلة من معدات وأسلحة الناتو، التي تلقتها كييف، فإنها لا تزال تفتقر إلى العنصر البشري، الذي يقول المسؤولون إنه عامل رئيسي في الهجوم.

وأشار التقرير إلى أن كييف تواجه تحديا كبيرا في تجنيد الرجال وجمع العدد المطلوب للخدمة في صفوف القوات المسلحة، وقد لجأت الآن إلى أساليب تجنيد أكثر صرامة.

ونقلت الصحيفة عن أحد الجنود أنه يشعر بالقلق من أن الدعاية الأوكرانية كانت فعالة للغاية في إقناع الناس بأن البلاد لديها مزايا تجعلها متوفقة على روسيا في الصراع.

وقال: "لا أريد أن يعتقد الناس أن كل شيء بسيط وأن الصراع قد انتهى بالفعل". (روسيا اليوم)
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