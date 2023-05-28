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عربي-دولي

"الهرة الناخبة".. مشاهد غريبة من انتخابات تركيا هذه أبرزها بالصور

Lebanon 24
28-05-2023 | 07:14
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خطفت امرأة مسنة مرفوقة بهرتها الأنظار، خلال جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التركية، التي تجرى الأحد.

ونشرت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء صورة المرأة التي أدلت بصوتها، فيما كانت هرتها تقف على صندوق الاقتراع، وكأنها تترقب هي الأخرى نتائج الانتخابات الرئاسية، مما جعل البعض يصفها بـ"الهرة الناخبة".
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"القطة الناخبة"


مشاهد فريدة
 
وأظهرت صور أخرى، نشرتها "الأناضول"، أناسا من مختلف مناحي الحياة أبوا إلا أن يدلوا بأصواتهم رغم كل الظروف.
 
ورصدت إحدى الصور عروسة قدمت إلى مركز الاقتراع، مرتدية الفستان الأبيض ومرفوقة بزوجها، الذي كان يرتدي طقما كلاسيكيا أسود. ويبدو أن العروسين يحتفلان بزفافهما في نفس يوم الانتخابات.
 
عروسان في مركز الاقتراع
 
المرض ليس سببا للامتناع عن التصويت، ذلك ما أثبتته امرأة مسنة، جاء بها عناصر الإسعاف على متن كرسي متحرك للإدلاء بصوتها. وبدت المرأة في حالة صحية صعبة، حيث كانت تضع كمامة وبالكاد تتحرك.
 
امرأة مسنة على متن كرسي متحرك تصوت
 
وتتواصل في أنحاء تركيا، اليوم الأحد، الجولة الثانية في انتخابات الرئاسة بين المرشحين رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، حيث يدلي الأتراك بأصواتهم في جولة الحسم لاختيار رئيس جديد للبلاد. (سكاي نيوز عربية) 
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