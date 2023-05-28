سقطت سيارتهم بسدّ مائي.. وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة

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توفي خمسة أشخاص من أسرة واحدة غرقا في سد مائي غرب العاصمة اليمنية صنعاء، إثر سقوط سيارتهم في بحيرة شلال بني مطر.وذكرت وسائل إعلام أن "خمسة أشخاص بينهم امرأتان وطفلان، قضوا نتيجة سقوط السيارة التي كانوا على متنها، في حين تمكن شخص سادس من النجاة بقفزة من السيارة قبل وصولها إلى بحيرة الشلال".وأشارت إلى أنه تم نقل الضحايا إلى "هيئة مستشفى 26 أيلول، مع المصاب".وأكدت مصادر محلية، انتشال جثامين 5 أشخاص بينهم طفلان، قضوا غرقا عقب سقوط سيارتهم، وتحدثت عن نجاة طفل من الحادث المروع بعد أن استطاع القفز من السيارة قبل سقوطها في السد.وأفادت أن أسباب سقوط السيارة ما زالت مجهولة والتحقيقات الأولية تُشير إلى أن سائق السيارة فقد السيطرة عليها أثناء القيادة مما أدى إلى هرولتها وسقوطها إلى السد. (العربية)