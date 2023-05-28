مدفيديف يردّ على ليندسي غراهام: عجوز أحمق

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علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على قول السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، إن مقتل الروس "أنجح" استثمار للمال من قبل السلطات الأمريكية عبر تقديم المساعدة لأوكرانيا.وقال مدفيديف: "هذا السيناتور العجوز الأحمق ليندسي غراهام، قال إن الولايات المتحدة لم تنفق أموالا بنجاعة بهذا الشكل من قبل كما أنفقت على قتل الروس. عبثا يفكر بهذا الشكل. في بلاده الحبيبة أميركا، يتم قتل ليس فقط المواطنين العاديين، بل تُنفق الأموال القذرة أيضا على قتل أعضاء مجلس الشيوخ".وتابع مدفيديف القول: "ليتذكر المصير المحزن لروبرت كينيدي، وهيوي لونغ، وكليمنتا كارلوس بينكني، وجون ميلتون إليوت، وواين أوينز، وغيرهم من السياسيين الأميركيين". (روسيا اليوم)