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عربي-دولي
قائد القوات الإيرانية: نسيطر بالكامل على الحدود مع أفغانستان
Lebanon 24
28-05-2023
|
09:08
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صرح قائد القوات البرية الإيرانية العميد كيومرث حيدري بأن الحدود بين إيران وأفغانستان تقع تحت سيطرة القوات البرية والحدودية لجمهورية إيران.
ونقلت وكالة "تسنيم" عن حيدري أثناء زيارته إلى محافظة سيستان وبلوجستان، اليوم الأحد: "إن الحدود مع أفغانستان تحت السيطرة الكاملة للقوات البرية. أمن الحدود مضمون بالكامل... طالما أن البلد الآخر الذي له حدود مشتركة معنا، تراعى القواعد، فإنه سيشهد احتراما متبادلا، ولكن إذا شعر شخص ما أنه لا يريد مراعاتها، فستتم معاملته بشكل مختلف".
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وأفادت وسائل إعلام، سابقا، بوقوع اشتباكات بين حراس الحدود الإيرانيين وقوات حركة طالبان في ولاية نيمروز الأفغانية. وأضافت وكالة "تسنيم"، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل حارس الحدود الإيراني محمد مهدي أحمدي، مشيرة إلى أن قوات طالبان تكبدت خسائر أيضا دون تقديم أي تفاصيل أخرى. (روسيا اليوم)
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