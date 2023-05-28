هل يحمل سلطان عمان رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران؟

رد سفير إيران في عمان على المزاعم التي تتحدث عن أن سلطان عمان يحمل رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران خلال زيارته اليوم الأحد إلى طهران.

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وحول زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق إلى طهران اليوم الأحد، قال سفير إيران في عمان علي نجفي لمراسل وكالة تسنيم الدولية للأنباء إن هذه الزيارة ثنائية ردا على الزيارة التي قام بها الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي العام الماضي إلى مسقط.وبشأن تفاصيل جدول أعمال زيارة سلطان عمان في طهران، قال نجفي: إلى جانب العلاقات الثنائية بين إيران وسلطنة عمان، سيتم تبادل وجهات النظر حول حول آخر المستجدات في المنطقة.وردا على سؤال يتم طرحه "هل يحمل سلطان عمان رسالة من أمريكا إلى إيران خلال هذه الزيارة"، قال نجفي، لطالما لعبت عمان دورا مؤثرا وإيجابيا في القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية ولطالما قدرنا الإجراءات الخيرة والإيجابية لسلطنة عمان. (روسيا اليوم)