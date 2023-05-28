سائل أخضر غامض يغزو مياه البندقية!

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تحقق شرطة مدينة البندقية في مصدر بقعة سائلة خضراء فسفورية ظهرت اليوم الأحد في القناة الكبرى الشهيرة بالمدينة.ونشر حاكم منطقة فينيتو، لوكا زايا، صورة للسائل الأخضر الذي انتشر عبر المياه بالقرب من جسر ريالتو المقوس. بدورهم أبلغ سكان عن وجود هذا السائل الغريب.وتُظهر صور على وسائل التواصل الاجتماعي رقعة خضراء زاهية في القناة على طول جسر تصطف على جانبيه المطاعم.وقال زايا إن المسؤولين طلبوا من الشرطة التحقيق لتحديد المسؤول.بدورها، أجرت السلطات البيئية اختبارات على مياه القناة. (العربية)