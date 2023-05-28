بدء فرز الأصوات في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية

أغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا، بعدما دعي أكثر من 60 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيسهم.



وقد بدأ فرز الأصوات، ومن المتوقع ظهور نتائج أولية في غضون ساعات. (العربية)

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