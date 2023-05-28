Advertisement

عربي-دولي

بدء فرز الأصوات في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية

Lebanon 24
28-05-2023 | 10:35
A-
A+
Doc-P-1071682-638208922748426564.jpg
Doc-P-1071682-638208922748426564.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا، بعدما دعي أكثر من 60 مليون ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيسهم.

وقد بدأ فرز الأصوات، ومن المتوقع ظهور نتائج أولية في غضون ساعات. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لحظة بلحظة.. إنتخابات تركيا: أردوغان يحصل على 54.03% وكيليجدار أوغلو على 45.97% بعد فرز 73.20% من الأصوات
lebanon 24
28/05/2023 19:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة العليا للانتخابات في تركيا: نسبة الفرز بالنسبة لأصوات الخارج في الانتخابات التركية تبلغ 30.8%
lebanon 24
28/05/2023 19:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء عمليات فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بتركيا (العربية)
lebanon 24
28/05/2023 19:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان يحصل على 53.15% وكيليجدار أوغلو على 46.85% بعد فرز 87.35% من الأصوات
lebanon 24
28/05/2023 19:09:23 Lebanon 24 Lebanon 24

تركيا

فرز

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2023-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:24 | 2023-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:26 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:15 | 2023-05-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2023-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:21 | 2023-05-28
12:00 | 2023-05-28
11:15 | 2023-05-28
11:00 | 2023-05-28
10:56 | 2023-05-28
10:51 | 2023-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website