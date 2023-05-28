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عربي-دولي

رسالة من أرودغان إلى مناصريه بعد إنتهاء عملية الإقتراع.. ماذا قال؟

Lebanon 24
28-05-2023 | 11:15
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بعد إنتهاء عملية الإقتراع التي شهدتها تركيا اليوم في إطار الإنتخابات الرئاسية، وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة إلى مناصريه عبر "تويتر" قائلاً: "أودّ أن أشكر كلا زملائي الذين عملوا بإخلاص على صناديق الإقتراع منذ ساعات الصباح الأولى.. أدعو جميع إخواني لرعاية صناديق الإقتراع حتى النتائج النهائية.. حان الوقتُ الآن لحماية إرادة أمتنا فوق رؤوسنا حتى اللحظة الأخيرة".
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