Advertisement

عربي-دولي

نتائج أوليّة.. أردوغان يقترب من حسم إنتخابات تركيا وهذه آخر فرز الأصوات

Lebanon 24
28-05-2023 | 13:13
A-
A+
Doc-P-1071700-638208951187130452.jpg
Doc-P-1071700-638208951187130452.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تتواصلُ في تركيا عملية فرز الأصوات في الجولة الحاسمة لانتخابات الرئاسة بين الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.
 
Advertisement
وحتى الآن، جاءت النتائج الأولية على النحو التالي: (تحديث مستمر للنتائج من وكالة الأناضول):
 
أردوغان يحصل على 52.02% وكيليجدار أوغلو على 47.98% بعد فرز 99.82% من الأصوات (الأناضول)
 
الهيئة العليا للانتخابات التركية: أردوغان متقدم بنسبة 54.47 بالمئة، بعد فرز 54.60 بالمئة من الأصوات في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية
 
وستصدر النتائج تباعاً خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع أن تكتمل في وقت مبكر مقارنة بتوقيت إعلانها بعد التصويت في الجولة الأولى نظراً لأن بطاقات الاقتراع أبسط ولا تضم سوى أردوغان و كليجدار أوغلو.
 
وأغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا الأحد في الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي، بعدما دعي أكثر من ستين مليون ناخب الى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيسهم. 
 
(يتبع..)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2023-05-28
13:57 | 2023-05-28
13:42 | 2023-05-28
13:29 | 2023-05-28
13:21 | 2023-05-28
12:34 | 2023-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website