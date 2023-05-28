نتائج أوليّة.. أردوغان يقترب من حسم إنتخابات تركيا وهذه آخر فرز الأصوات

تتواصلُ في تركيا عملية فرز الأصوات في الجولة الحاسمة لانتخابات الرئاسة بين الرئيس رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

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وحتى الآن، جاءت النتائج الأولية على النحو التالي: (تحديث مستمر للنتائج من وكالة الأناضول):

أردوغان يحصل على 52.02% وكيليجدار أوغلو على 47.98% بعد فرز 99.82% من الأصوات (الأناضول) الهيئة العليا للانتخابات التركية: أردوغان متقدم بنسبة 54.47 بالمئة، بعد فرز 54.60 بالمئة من الأصوات في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية



وستصدر النتائج تباعاً خلال الساعات المقبلة، حيث من المتوقع أن تكتمل في وقت مبكر مقارنة بتوقيت إعلانها بعد التصويت في الجولة الأولى نظراً لأن بطاقات الاقتراع أبسط ولا تضم سوى أردوغان و كليجدار أوغلو.

وأغلقت مكاتب الاقتراع في تركيا الأحد في الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي، بعدما دعي أكثر من ستين مليون ناخب الى الإدلاء بأصواتهم فيها لاختيار رئيسهم.