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عربي-دولي

أردوغان رئيساً لتركيا مُجدداً.. هذه نتائج الإنتخابات بالأرقام والتفاصيل

Lebanon 24
28-05-2023 | 13:29
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فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة بعدما حصد أكثر من 26 مليون من أصوات الاتراك في جولة الإعادة التي جرت اليوم، في حين حصل منافسه مرشح تحالف "الأمة" المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، على أكثر من 24 مليون صوتاً.
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وبحسب الأرقام الأولية، فقد حاز أردوغان على نسبة 52% من الأصوات، فيما حاز أوغلو على 48%، اليوم الأحد.
  
نتائج الجولة الثانية للإنتخابات الرئاسية بالأرقام (داخل البلاد)

1- أردوغان: 52% - 26,654,807 صوتاً

2- أوغلو:48% - 24,604,659 صوتاً
 
3- الصناديق المفروزة: 100%

4- الأصوات المشاركة: 51,920,883

5- إجمالي عدد الصناديق: 192214

6- الأصوات الصالحة: 51,259,466
 
7- نسبة المشاركة: 86%

-------------------

نتائج الجولة الأولى للإنتخابات الرئاسية بالأرقام (داخل البلاد) - أقيمت في 14 أيار الماضي:

- أردوغان: (49.52%) - عدد الأصوات: 27.133.837 صوتاً

- أوغلو: (44.88%) - عدد الأصوات: 24.594.932 صوتاً

- أوغان: 5.17% - عدد الأصوات: 2.831.208 صوتاً

- إينيس: 0.43% - عدد الأصوات: 236.097 صوتاً

أرقام عن إنتخابات الجولة الأولى داخل البلاد:

3- الصناديق المفروزة: 100%

4- الأصوات المشاركة: 53.993.714

5- إجمالي عدد الصناديق: 192.214

6- الأصوات الصالحة: 52.972.968

7- نسبة المشاركة: 88.84%

-------------------
نتائج الجولة الأولى للإنتخابات الرئاسية بالأرقام (خارج البلاد)

1- الصناديق المفروزة: 100%

2- الأصوات المشاركة: 1839461

3- إجمالي عدد الصناديق: 9593

4- الأصوات الصالحة: 1823106
 
5- نسبة المشاركة: 53.85%
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