أردوغان رئيساً لتركيا مُجدداً.. هذه نتائج الإنتخابات بالأرقام والتفاصيل

فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة بعدما حصد أكثر من 26 مليون من أصوات الاتراك في جولة الإعادة التي جرت اليوم، في حين حصل منافسه مرشح تحالف "الأمة" المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، على أكثر من 24 مليون صوتاً.

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وبحسب الأرقام الأولية، فقد حاز أردوغان على نسبة 52% من الأصوات، فيما حاز أوغلو على 48%، اليوم الأحد.