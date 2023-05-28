أردوغان رئيساً لتركيا مُجدداً.. هذه نتائج الإنتخابات بالأرقام والتفاصيل

نتائج الجولة الثانية للإنتخابات الرئاسية بالأرقام (داخل البلاد)
1- أردوغان: 52% - 26,654,807 صوتاً
2- أوغلو:48% - 24,604,659 صوتاً
3- الصناديق المفروزة: 100%
4- الأصوات المشاركة: 51,920,883
5- إجمالي عدد الصناديق: 192214
6- الأصوات الصالحة: 51,259,466
7- نسبة المشاركة: 86%
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نتائج الجولة الأولى للإنتخابات الرئاسية بالأرقام (داخل البلاد) - أقيمت في 14 أيار الماضي:
- أردوغان: (49.52%) - عدد الأصوات: 27.133.837 صوتاً
- أوغلو: (44.88%) - عدد الأصوات: 24.594.932 صوتاً
- أوغان: 5.17% - عدد الأصوات: 2.831.208 صوتاً
- إينيس: 0.43% - عدد الأصوات: 236.097 صوتاً
أرقام عن إنتخابات الجولة الأولى داخل البلاد:
3- الصناديق المفروزة: 100%
4- الأصوات المشاركة: 53.993.714
5- إجمالي عدد الصناديق: 192.214
6- الأصوات الصالحة: 52.972.968
7- نسبة المشاركة: 88.84%
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نتائج الجولة الأولى للإنتخابات الرئاسية بالأرقام (خارج البلاد)
1- الصناديق المفروزة: 100%
2- الأصوات المشاركة: 1839461
3- إجمالي عدد الصناديق: 9593
4- الأصوات الصالحة: 1823106
5- نسبة المشاركة: 53.85%