Advertisement

عربي-دولي

بيان سعودي أميركي: انتهاكات الهدنة بالسودان أعاقت إيصال المساعدات

Lebanon 24
28-05-2023 | 12:17
A-
A+
Doc-P-1071716-638208983504137402.jpg
Doc-P-1071716-638208983504137402.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت السعودية والولايات المتحدة، في بيان، إنهما بصفتهما ميسرين للاتفاق بين الأطراف السودانية، وبعد 5 أيام من بدء نفاذ "وقف النار" قصير الأمد، تم رصد انتهاكات من قبل الجيش، وقوات الدعم السريع، أعاقت إيصال المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
Advertisement

وأضافت الرياض وواشنطن في البيان: "على سبيل المثال، هناك انتهاك للحظر على الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية أو المسيرات، حلّقت طائرات عسكرية تابعة للجيش يومياً خلال وقف إطلاق النار، بما في ذلك غارة جوية مؤكدة في 27 مايو بالخرطوم أسفرت عن سقوط شخصين، وغارة جوية أخرى في نفس اليوم ألحقت أضراراً بمطبعة العملة".

وأشار البيان إلى أن "التعدي استمر على المناطق المدنية من قبل الدعم السريع، بما في ذلك احتلال منازل المدنيين، والشركات الخاصة، والمباني العامة. وكانت هناك حالات مؤكدة لنهب المساكن والشركات من قبل الدعم السريع في تلك المناطق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:23 | 2023-05-28
17:20 | 2023-05-28
17:12 | 2023-05-28
16:53 | 2023-05-28
16:47 | 2023-05-28
16:43 | 2023-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website