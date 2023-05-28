بيان سعودي أميركي: انتهاكات الهدنة بالسودان أعاقت إيصال المساعدات

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قالت السعودية والولايات المتحدة، في بيان، إنهما بصفتهما ميسرين للاتفاق بين الأطراف السودانية، وبعد 5 أيام من بدء نفاذ "وقف النار" قصير الأمد، تم رصد انتهاكات من قبل الجيش، وقوات الدعم السريع، أعاقت إيصال المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.وأضافت الرياض وواشنطن في البيان: "على سبيل المثال، هناك انتهاك للحظر على الهجمات الجوية واستخدام الطائرات العسكرية أو المسيرات، حلّقت طائرات عسكرية تابعة للجيش يومياً خلال وقف إطلاق النار، بما في ذلك غارة جوية مؤكدة في 27 مايو بالخرطوم أسفرت عن سقوط شخصين، وغارة جوية أخرى في نفس اليوم ألحقت أضراراً بمطبعة العملة".وأشار البيان إلى أن "التعدي استمر على المناطق المدنية من قبل الدعم السريع، بما في ذلك احتلال منازل المدنيين، والشركات الخاصة، والمباني العامة. وكانت هناك حالات مؤكدة لنهب المساكن والشركات من قبل الدعم السريع في تلك المناطق".