رئيس الوزراء الفلسطيني يزور القاهرة الاثنين

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أعلن سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح، أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية سيصل، الاثنين، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى إلى القاهرة، بناءً على دعوة من نظيره المصري مصطفى مدبولي، في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام.وأوضح السفير دياب اللوح أن زيارة الوفد الوزاري تعد "تجسيداً للعلاقة الاستراتيجية والأخوية بين الرئيس محمود عباس وشقيقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكريساً للتنسيق المستمر والدائم في كافة القضايا المركزية والسياسية بين القيادتين".وأفاد السفير الفلسطيني بأن زيارة أشتية ستشهد الاجتماع الثاني للجنة الفلسطينية المصرية العليا المشتركة، والتي عقدت في أكتوبر ٢٠١٩، مؤكداً أن مشاركة تسعة وزراء في هذه الزيارة الرسمية تدّل على حرص فلسطين على "مدّ جسور التعاون السياسي والتنفيذي بين البلدين والنهوض بتلك الجسور إلى أعلى مستويات التنسيق".