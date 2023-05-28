زيلينسكي يقدم مشروع قانون لفرض عقوبات أوكرانية على إيران

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قال مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندريه يرماك، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي طرح مشروع قانون تفرض أوكرانيا بموجبه عقوبات على إيران المتحالفة مع روسيا لمدة 50 عاماً، وذلك رداً على ما تقول كييف إنه إرسال طهران أسلحة إلى موسكو.وتقول كييف وحلفاؤها إن إيران تزود روسيا بأسلحة، بينها مئات الطائرات المسيرة، منذ غزو موسكو لأوكرانيا العام الماضي. وترفض طهران هذه الاتهامات.وإذا وافق البرلمان الأوكراني على مشروع القانون فسيتوقف نقل البضائع الإيرانية عبر أوكرانيا، وستُمنع طهران من استخدام المجال الجوي الأوكراني، فضلاً عن فرض عقوبات تجارية ومالية وتكنولوجية على إيران ومواطنيها.وقالت كييف، الأحد، إن موسكو شنت أكبر غارة بطائرات مسيرة حتى الآن على أوكرانيا الليلة الماضية باستخدام 54 طائرة مسيرة إيرانية الصنع. وأضافت كييف أنها أسقطت 52 طائرة من هذه الطائرات المسيرة.