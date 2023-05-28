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عربي-دولي

أول خطاب لأردوغان بعد "النصر" في الإنتخابات التركية: سنكونُ على قدر الثقة

Lebanon 24
28-05-2023 | 13:42
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، عقب فوزه بولاية رئاسية جديدة في بلاده، إنه سيكون على قدر الثقة التي منحها إياه الشعب التركي.

وفي ما بدا أنه "خطاب الاحتفال بالفوز"، قال أردوغان أثناء وقوفه على متن حافلة صغيرة في إسطنبول: "نحن عشاق إسطنبول، معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر، والانتخابات الرئاسية شهدت إقبالاً من شعبنا".
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وأضاف: "شعبنا جعلنا نعيش عيدا ديمقراطيا، فشكرا لشعبنا. أهنئ رجالنا ونساءنا وشبابنا وكل من بذل جهوده في سبيل قضية العدالة والتنمية. إن شاء الله سنكون على قدر الثقة التي منحتمونا إياها".
وأكمل: "هذه المسيرة المباركة لن تتوقف، من يخدم الشعب لا يهزم أبداً، وتركيا أمانة في أعناقنا". 

ورأى أردوغان أنّ فوزه بالإنتخابات الرئاسية هو تكريسٌ للديمقراطية، وقال: "أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيحاسب كمال كليجدار أوغلو على تسببه في خسارة الانتخابات".

وأكمل: "أمامنا عام 2024، الانتخابات المحلية سنكسبها.. لا توقف، سنعمل كثيراً. كلمتنا القادمة ستكون من القصر الرئاسي في أنقرة وسنوجهها للعالم بأسره".

وبحسب النتائج النهائية، التي نشرتها وكالة الأناضول للأنباء، فقد حصل أردوغان على نحو 52 في المئة من الأصوات، مقابل نحو 48 في المئة لمنافسه كليجدار أوغلو.

وكان الرئيس التركي هو المرشح الأوفر حظا للفوز بولاية جديدة مدتها خمس سنوات في الجولة الثانية من الانتخابات، بعد أن كان على وشك تحقيق فوز من الجولة الأولى في 14 أيار.

وفي الجولة الأولى، حصل كليجدار أوغلو على 44.9 بالمئة من الأصوات مقابل 49.5 بالمئة لأردوغان.
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