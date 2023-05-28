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عربي-دولي

قبيل أيام من زفافه.. لقطات عفوية لولي عهد الأردن الأمير الحسين

Lebanon 24
28-05-2023 | 13:57
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وثق مقطع فيديو، مجموعة من اللقطات الجميلة والعفوية، بعيدا عن البرتوكول الملكي، لولي العهد الأردني الأمير الحسين والتي شاركها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام على مر السنوات.

وجمع المقطع أبرز اللقطات العفوية التي شاركها الأمير مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، من أول منشور لولي العهد على تطبيق مشاركه الصور مرورا بلقطات دافئة جمعته بوالده الملك عبد الله الثاني ووالدته الملكة رانيا وأشقائه الأميرتين سلمى وإيمان والأمير هاشم وخطيبته الآنسة رجوة آل سيف.
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