قبيل أيام من زفافه.. لقطات عفوية لولي عهد الأردن الأمير الحسين

مواقف عفوية لولي العهد بعيدا عن البروتوكول شاركها مع الأردنيين عبر حسابه الرسمي على إنستغرام منذ تدشينه عام 2014#نفرح_بالحسين #الأمير_الحسين #ولي_العهد #زفاف_ولي_العهد #زفاف_الحسين #الزفاف_الملكي #هنا_المملكة pic.twitter.com/7wnGfytgyV
— قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 28, 2023
مواقف عفوية لولي العهد بعيدا عن البروتوكول شاركها مع الأردنيين عبر حسابه الرسمي على إنستغرام منذ تدشينه عام 2014#نفرح_بالحسين #الأمير_الحسين #ولي_العهد #زفاف_ولي_العهد #زفاف_الحسين #الزفاف_الملكي #هنا_المملكة pic.twitter.com/7wnGfytgyV