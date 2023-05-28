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عربي-دولي

أول طائرة ركاب صينية تكمل رحلتها التاريخية

Lebanon 24
28-05-2023 | 14:20
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أتمت أول طائرة ركاب صينية الصنع أول رحلة تجارية لها، حيث تتطلع الصين إلى منافسة عمالقة الصناعة مثل بوينغ، وإيرباص في سوق الطائرات العالمي.

زنقلت صحيفة (تشاينا ديلي) الحكومية أن الطائرة من طراز سي 919، التي صنعتها مؤسسة الطائرات التجارية الصينية (كوماك)، كانت تقل نحو 130 راكبا على متنها.
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وأقلعت الطائرة صباح الأحد من مطار شنغهاي هونغكياو وهبطت بعد أقل من ساعتين في العاصمة بكين.

الرحلة تشغلها شركة طيران شرق الصين الحكومية وكان جانب الطائرة مزينا بعبارة "أول طائرة سي 919 في العالم".

تأتي الرحلة الافتتاحية في الوقت الذي تتطلع فيه كوماك إلى اقتحام سوق الطائرات ذات الممر الواحد في تحد مباشر لإيرباص وبوينغ.

وتعد طائرات إيرباص إيه 320 وبي 737 من أشهر الطائرات التي تستخدم عادة للرحلات المحلية والإقليمية.

بينما صممت كوماك العديد من أجزاء سي 919، إلا أن بعض مكوناتها الرئيسية مصدره الغرب، بما في ذلك محركها.

وتخطط الشركة لبناء 150 طائرة من نوع "سي 919" كل عام على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الحكومية السابقة.

يبلغ مدى "سي 919"، التي كانت قيد التطوير منذ 16 عامًا، حوالي 3500 ميل (5630 كيلومترًا) وهي مصممة لنقل ما بين 158 و 168 راكبًا.

تم طلب أكثر من 1200 طائرة من طراز "سي 919"، كما تقول كوماك، مع شركة طيران شرق الصين. 
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