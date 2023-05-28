Advertisement

عربي-دولي

زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شمال كولومبيا دون وقوع أضرار

Lebanon 24
28-05-2023 | 14:24
A-
A+
Doc-P-1071777-638209060670490391.jpg
Doc-P-1071777-638209060670490391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً قوته 5.6 درجة ضرب شمال كولومبيا.

وقالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا إنها تنفذ حالياً عملية مسح ولم تشر إلى وقوع أضرار.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 85 كيلومترا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زلزال قوته 6,6 درجات يضرب الحدود بين كولومبيا وبنما
lebanon 24
29/05/2023 01:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب كولومبيا
lebanon 24
29/05/2023 01:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
زلزال بقوة 5.9 درجات بمقياس ريختر يضرب إقليم هندوكوش بأفغانستان (العربية)
lebanon 24
29/05/2023 01:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الزلزال: تحذير من خطر تسونامي.. وخبير لبناني يوضح
lebanon 24
29/05/2023 01:39:48 Lebanon 24 Lebanon 24

كولومبيا

زلزال

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:23 | 2023-05-28
17:20 | 2023-05-28
17:12 | 2023-05-28
16:53 | 2023-05-28
16:47 | 2023-05-28
16:43 | 2023-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website