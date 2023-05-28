زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب شمال كولومبيا دون وقوع أضرار

قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً قوته 5.6 درجة ضرب شمال كولومبيا.



وقالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا إنها تنفذ حالياً عملية مسح ولم تشر إلى وقوع أضرار.



وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 85 كيلومترا.

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