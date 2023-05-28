بايدن يعبر عن ثقته في إقرار الكونغرس لاتفاق سقف الديون

عبّر الرئيس الأميركي جو بايدن، عن ثقته في أن مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين سيقران اتفاق سقف الديون الذي جرى التوصل إليه في مطلع الأسبوع، وقال إنه لا توجد نقاط عالقة يتعين حلها.



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