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بايدن يعبر عن ثقته في إقرار الكونغرس لاتفاق سقف الديون

Lebanon 24
28-05-2023 | 14:28
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عبّر الرئيس الأميركي جو بايدن، عن ثقته في أن مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين سيقران اتفاق سقف الديون الذي جرى التوصل إليه في مطلع الأسبوع، وقال إنه لا توجد نقاط عالقة يتعين حلها.
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الرئيس الأميركي

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