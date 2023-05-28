تمنيات بالتوفيق وإنفتاحٌ لتجديد التعاون.. هكذا هنأ قادة وسياسيون أردوغان بالفوز!

توالت بيانات التهنئة باتجاه الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، وذلك عقب إعادة إنتخابه رئيساً لتركيا لولاية ثالثة، اليوم الأحد.

الملك السعودي وولي العهد

Advertisement

وهنأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأحد، رجب طيب أردوغان، بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.



وأفادت وكالة أنباء السعودية "واس" بأن "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعث برقية تهنئة، لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة".



وقال الملك:" بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرنا أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار، مشيدين بهذه المناسبة بالعلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، والتي نسعى لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة"، وفق "واس".



كما بعث صاحب الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة، للرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية تركيا لفترة رئاسية جديدة.



وقال ولي العهد: "بمناسبة إعادة انتخاب فخامتكم لفترة رئاسية جديدة، يسرني أن أبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، ولشعب الجمهورية التركية الشقيق المزيد من التقدم والرقي".



ومساء اليوم الأحد، أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

أمير قطر

وهنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الأحد الرئيس التركي بالفوز، وقال عبر حسابه على "تويتر": "أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء".

رئيس الإمارات

وبعث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، برقية تهنئة إلى الرئيس أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.



وقال الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على تويتر: "خالص التهاني للرئيس رجب طيب أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا الصديقة.. تمنياتي له التوفيق في مواصلة قيادة بلاده نحو مزيداً من التقدم والازدهار .. ونتطلع معه إلى ترسيخ شراكتنا الإستراتيجية والعمل من أجل السلام والاستقرار في المنطقة".



كذلك، بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس رجب طيب أردوغان.

الرئيس المصري

وهنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.



وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه.

رئيس الحكومة اللبنانية

وأجرى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إتصالاً هاتفياً بالرئيس التركي، وهنّأه بفوزه في الإنتخابات الرئاسية.

الرئيس الفرنسي

وفي بيانٍ له، تقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتهنئة إلى أردوغان وقال: "تواجه فرنسا وتركيا تحديات ضخمة، علينا مواجهتها معاً. عودة السلام إلى أوروبا، مستقبل حلفنا الأوروبي الأطلسي، البحر الأبيض المتوسط. مع الرئيس أردوغان، الذي أهنئه على إعادة انتخابه، سنواصل المضي قدماً".

الرئيس الروسي

إلى ذلك، أعلنت الرئاسة الروسية أن رئيس البلاد فلاديمير بوتين وجه رسالة لأردوغان قال فيها إن "الفوز في الانتخابات كان نتيجة طبيعية لعملكم المتفاني كرئيس للجمهورية التركية".



وأضاف: "وهو دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم في تعزيز سيادة الدولة وإدارة سياسة خارجية مستقلة".



وتابع بوتين: "نحن نقدر بشدة إسهامك الشخصي في تعزيز العلاقات الروسية التركية الودية والتعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات".

الرئيس الأوكراني

من جهته، هنّأ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أردوغان بالفوز، معرباً عن أمله بـ"تعزيز" العلاقات بين البلدين و"التعاون من أجل "أمن واستقرار" أوروبا. وقال زيلينسكي في "تويتر": "نأمل في مزيد من تعزيز الشراكة الاستراتيجية لصالح بلدينا وكذلك تعزيز تعاوننا من أجل أمن واستقرار أوروبا".

الرئيس الإيراني

إلى ذلك، اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مساء اليوم الأحد، أن "فوز أردوغان دليل على استمرار ثقة الشعب التركي بالأخير".



وفي بيان تهنئة، قال رئيسي: "أنا واثق أن علاقتنا الودية في المرحلة المقبلة ستزداد قوة، والتعاون بين البلدين حيال تطورات المنطقة والعالم الإسلامي سيعزز الأمن والاستقرار والسلام والتقدم والتنمية في المنطقة".

رئيس وزراء هنغاريا



بدوره، توجه رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بالتهنئة إلى الرئيس التركي إثر الفوز.

وفي تغريدة له عبر "تويتر"، قال أوربان: "مبروك للرئيس أردوغان على فوزه الساحق في الانتخابات. مبروك سيدي الرئيس".

الرئيس الفلسطيني

إلى ذلك، هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره التركي، وقال: "يسرنا لمناسبة فوزكم وإعادة انتخابكم رئيسا لجمهورية تركيا الشقيقة لولاية حكم رئاسية جديدة، وفوز حزبكم العتيد (حزب العداله والتنمية) بالمرتبة الأولى في البرلمان التركي، وفوز تحالف الجمهور الذي يقوده الحزب بالأغلبية في البرلمان، أن نبعث لكم ومن خلالكم للشعب التركي الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصيا، بأسمى عبارات التهاني القلبية والتبريكات الأخوية؛ واثقين بأنه بفضل الله وبحكمتكم وشجاعتكم ستواصلون مسيرة التنمية وتحقيق الإنجازات العظيمة لتركيا ولشعبها الشقيق".



وأضاف عباس أنه "يعتز بعلاقات الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين"، مثمناً مواقف الرئيس أردوغان "المبدئية والثابتة في دعم شعبنا وقضيته العادلة".

من ناحيته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية في تصريح لوكالة "الأناضول": "نبارك فوز الرئيس أردوغان وشعبه في العرس الديمقراطي الحقيقي".

حركة "حماس"

من جهتها، حركة "حماس" أردوغان بمناسبة فوزه، وقالت في بيان إن الرئيس التركي "نال مجدداً ثقة الشعب التركي الشقيق، لقيادة تركيا الحاضر والمستقبل نحو مزيد من التقدّم والاستقرار والازدهار".



وهنأت الحركة "الشعب التركي بكل مكوناته على هذا العرس الديموقراطي الذي عكس صورة حضارية فريدة للشعب التركي الشقيق وللجمهورية التركية".



وأعربت حركة حماس في بيانها عن "تطلعاتها أن يكون هذا الفوز التاريخي للرئيس أردوغان محطة انطلاقة جديدة لتركيا نحو تعزيز علاقاتها العربية والإسلامية ومكانتها الإقليمية والدولية، ونصرة المظلومين والقضايا العادلة حول العالم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وتعزيز علاقات الصداقة والأخوّة بين الشعبين التركي والفلسطيني".

الرئيس الجزائري

وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التهئنة للرئيس التركي بالفوز، وقال: "إنه لمن دواعي السرور والغبطة، بمناسبة تجديد الثقة في شخصكم الكريم من قبل الشعب التركي الشقيق، أن أتوجّه إلى فخامتكم أصالة عن نفسي وباسم الشعب الجزائري بأحر التهاني وأصدق التبريكات، متمنيا لسيادتكم النجاح والتوفيق في مواصلة مهامكم السامية خدمة لشعبكم الشقيق وتحقيقا للمزيد من الـمكاسب والإنجازات في درب التقدّم والرقي تحت قيادتكم الرشيدة".



وأضاف الرئيس الجزائري: "انتخابكم لولاية جديدة على رأس الجمهورية التركية الشقيقة، يعكس حقًا الالتفاف الشعبي حول سياستكم الرشيدة ودعمه الـمطلق لقيادتكم الحكيمة في مسار التنمية المستدامة، وفي تجاوز التحديات الكبرى داخليا وجهويا ودوليا. فهو كذلك إعتراف لما قدمتموه من خدمات جليّة سامية لشعبكم الشقيق، وإنني على يقين بأن العهدة الجديدة ستمكنكم من تعزيز هذه الثقة، ومضاعفة الإنجازات والـمكاسب الـمحققة على جميع الأصعدة".



وتابع تبون: "أغتنم هذه السانحة السعيدة لأشيد بالعلاقات الثنائية الـمتميزة القائمة بين بلدينا، ولأعرب لكم عن إرادتنا القوية للعمل سويا من أجل التعزيز الـمستمر للتنسيق والتشاور للدفع بالعلاقات الثنائية إلى أعلى الـمراتب، بما يستجيب لطموحات وتطلعات شعبينا الشقيقين، على ضوء مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للتعاون الذي انعقد في أنقرة في أيار 2022".

رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا

هذا وهنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد، الرئيس التركي بفوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.



وعلى حسابه في "تويتر"، كتب عبد الحميد الدبيبة: "أهنئ أخي فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه بدورة رئاسية جديدة".



وأضاف: "هذا الفوز جاء تجديدا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس أردوغان التي وضعت بلاده في مصاف الدول المتقدمة".



وأكمل: "لا يفوتني أن أحيي المعارضة التركية على حمايتها للعملية السياسية، وتمسكها بقواعد الديمقراطية، حتى وإن لم يحالفها التوفيق بالوصول للرئاسة..أتمنى دوام التقدم والازدهار للشعب التركي الشقيق".

رئيس الصومال