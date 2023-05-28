أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، مساء اليوم الأحد، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.



وأشار ينار، إلى أن النتيجة الرسمية المعلنة في الوقت الحالي غير نهائية، وقال: "بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات داخل تركيا، ونحو 88% من أصوات الخارج، رجب طيب أردوغان يحصد 52.14% من الأصوات، مقابل 47.80% لكمال كيليتشدار أوغلو".

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