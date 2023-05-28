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عربي-دولي

ماذا قال بوتين لأردوغان بعد فوزه في انتخابات الرئاسة؟

Lebanon 24
28-05-2023 | 15:53
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في انتخابات الرئاسة التركية اليوم الأحد.

وقال الكرملين إن بوتين وجه رسالة لأردوغان قال فيها إن "الفوز في الانتخابات كان نتيجة طبيعية لعملكم المتفاني كرئيس للجمهورية التركية".
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وأضاف: "وهو دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم في تعزيز سيادة الدولة وإدارة سياسة خارجية مستقلة".

وتابع بوتين: "نحن نقدر بشدة إسهامك الشخصي في تعزيز العلاقات الروسية التركية الودية والتعاون الثنائي المثمر في مختلف المجالات".
 
 
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