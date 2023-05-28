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عربي-دولي

من تل أبيب.. أول تعليق إسرائيلي على فوز أرودغان!

Lebanon 24
28-05-2023 | 16:29
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هنأ الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ مساء اليوم الأحد، رجب طيب أردوغان، بإعادة انتخابه رئيسا لتركيا في الجولة الثانية من الانتخابات.

وقال يتسحاق هرتصوغ: "أبارك لرئيس تركيا أردوغان فوزه بالانتخابات..أنا مقتنع بأننا سنواصل العمل لتقوية وتوسيع العلاقات".
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وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، أعلن مساء اليوم الأحد، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأشار ينار إلى أن النتيجة الرسمية المعلنة في الوقت الحالي غير نهائية، وقال: "بعد فرز أكثر من 99% من الأصوات داخل تركيا، ونحو 88% من أصوات الخارج، حصد السيد رجب طيب أردوغان 52.14% من الأصوات، والسيد كمال كيليتشدار أوغلو 47.80%، ووفقا للبيانات الأولية، تم انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسا لجمهورية تركيا".

ووفقا له، فإن أردوغان تقدم على كيليتشدار أوغلو بنحو مليوني صوت، وسيتم نشر النتائج النهائية للانتخابات في الجريدة الرسمية في 1 حزيران المقبل.
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