ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الانتخابات الرئاسية

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هنأ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية لولاية جديدة.وكتب ترامب على حسابه في تطبيق "Truth Social": "تهانينا للرئيس رجب طيب أردوغان على فوزه الكبير والمستحق في تركيا".وأضاف الرئيس السابق للبيت الأبيض، أنه يعتبر أردوغان "صديقاً يحب بلاده وشعب تركيا العظيم".