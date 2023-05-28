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ترامب يهنئ أردوغان على فوزه في الانتخابات الرئاسية

Lebanon 24
28-05-2023 | 16:38
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هنأ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً للجمهورية لولاية جديدة.

وكتب ترامب على حسابه في تطبيق "Truth Social": "تهانينا للرئيس رجب طيب أردوغان على فوزه الكبير والمستحق في تركيا".
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وأضاف الرئيس السابق للبيت الأبيض، أنه يعتبر أردوغان "صديقاً يحب بلاده وشعب تركيا العظيم".
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