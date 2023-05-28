التغريدة الأولى لأردوغان بعد "الفوز": "دعونا نبدأ القرن التركي"

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء اليوم الأحد، على إعلان الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقال أردوغان، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه "مع انتصار تركيا الكبير دعونا نبدأ القرن التركي".

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وكان أردوغان أكد، الأحد، عقب فوزه بولاية رئاسية جديدة في بلاده، إنه سيكون على قدر الثقة التي منحها إياه الشعب التركي.



وأثناء وقوفه على متن حافلة صغيرة في إسطنبول، قال الرئيس التركي: "نحن عشاق إسطنبول، معها بدأنا مسيرتنا ومعها سنستمر، والانتخابات الرئاسية شهدت إقبالاً من شعبنا".

وأضاف: "شعبنا جعلنا نعيش عيدا ديمقراطيا، فشكرا لشعبنا. أهنئ رجالنا ونساءنا وشبابنا وكل من بذل جهوده في سبيل قضية العدالة والتنمية. إن شاء الله سنكون على قدر الثقة التي منحتمونا إياها".

وأكمل: "هذه المسيرة المباركة لن تتوقف، من يخدم الشعب لا يهزم أبداً، وتركيا أمانة في أعناقنا".



ورأى أردوغان أنّ فوزه بالإنتخابات الرئاسية هو تكريسٌ للديمقراطية، وقال: "أعتقد أن حزب الشعب الجمهوري سيحاسب كمال كليجدار أوغلو على تسببه في خسارة الانتخابات".



وأكمل: "أمامنا عام 2024، الانتخابات المحلية سنكسبها.. لا توقف، سنعمل كثيراً. كلمتنا القادمة ستكون من القصر الرئاسي في أنقرة وسنوجهها للعالم بأسره".