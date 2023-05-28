ضربة إسرائيلية على سوريا ليلاً.. القصف يطال محيط دمشق!

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أطلقت طائرات إسرائيلية عدداً من الصواريخ باتجاه أحد المواقع في محيط دمشق. وقد نفّذت عدوانها من فوق أراضي الجولان السوري المحتل.وقد تصدّى سلاح الدفاع الجوي السوري للعدوان إسرائيلي.ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر عسكري قوله إن "العدو الاسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق"، مضيفة: "تصدّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".وأشارت الوكالة إلى أن الخسائر اقتصرت على الماديات.