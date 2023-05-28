أردوغان: الديمقراطية التركية هي الفائز اليوم

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية إن "مسؤولية إدارة البلاد منحني إياها الشعب".وأضاف أمام حشد غفير من مؤيديه: "لم تخيبوا آمال الشعب وقد أوكلتم إلي المهمة، سنستمر في بناء مئوية تركيا".وتابع: "الشعب حافظ على الإرادة الشعبية من خلال صندوق الانتخاب"، مضيفاً: "الشعب منح الأغلبية في البرلمان لتحالف الشعب في الجولة الأولى من الانتخابات".وقال: "الكاسب في هذه الانتخابات هو تركيا"، مؤكداً أن "المنظمات الإرهابية هي الخاسر الوحيد في هذه الانتخابات".وتابع: "سنركز على أهدافنا الوطنية وسنتوحد من أجل تحقيقها وسنترك الخلافات وراء ظهورنا"، مضيفاً: "سننحي الخلافات جانبا وسنتحد على القيم والأحلام الوطنية".