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عربي-دولي

لا تبكير للانتخابات الرئاسية المصرية

Lebanon 24
28-05-2023 | 19:30
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في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقررة في مصر خلال النصف الأول من العام المقبل، كشف المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، عن مسار متوقع للانتخابات الرئاسية، مرجحاً أن "تبدأ إجراءات فتح باب الترشح للرئاسة في أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، مستبعداً تبكير فتح باب الترشح أو تبكير الانتخابات".
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وقال رشوان إنه "سيتم إعلان اسم الرئيس في أول مارس المقبل، وفقاً للالتزام بالإجراءات الدستورية".
وكان موقع "ذات مصر" الإلكتروني طرح قبل أيام تساؤلاً حول تبكير موعد الانتخابات الرئاسية إلى تشرين الأول المقبل.
وربطت أوساط سياسية هذا التساؤل بانتهاء جلسات الحوار الوطني بعد أسابيع، طارحة سيناريو أن توصي مخرجات الحوار بتبكير موعد الانتخابات. وتنص المادة 241 مكرر، والتي تم إقرارها في تعديلات 2019 الدستورية، على أن تنتهي مدة الرئيس عبدالفتاح السيسي الثانية بعد ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، "ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية". وأجريت الانتخابات الأخيرة في آذار 2018، ما يعني أن الانتخابات الرئاسية المقبلة يجب أن تتم قبل نهاية مارس وتسمية الرئيس قبل انتهاء ولاية السيسي.
تصريحات رشوان تزامنت مع إعلان السياسي المعارض أحمد الطنطاوي، أنه سيبدأ الثلاثاء المقبل، جولة زيارات بالتوازي مع استضافته لقاءات في مقره بميدان مصطفى كامل بقلب القاهرة، الذي سيكون مقراً لحملته الانتخابية فور إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية. وكشف الطنطاوي أن 11 من أصل 16 من أهله وأصدقائه لا يزالون في قبضة الأمن منذ إلقاء القبض عليهم مطلع الشهر الجاري، وقال إنه أضيف إليهم 9 من أصدقائه اختفوا مساء الجمعة الماضي.
وأكد أن سياسة استهداف المقربين منه لن تنال من عزمه على الترشح وتابع: "الوسيلة الوحيدة لإيقافي عن أداء واجبي هي باستهدافي في شخصي".

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