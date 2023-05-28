Advertisement

عربي-دولي

هجوم روسي بالمسيرات والصواريخ على كييف.. وأوكرانيا تدمر 40 هدفاً جوياً

Lebanon 24
28-05-2023 | 22:49
A-
A+
Doc-P-1071867-638209363374469625.jpeg
Doc-P-1071867-638209363374469625.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت الإدارة العسكرية الأوكرانية، اليوم الإثنين، تعرض العاصمة كييف لهجوم جوي بالمسيرات وصواريخ كروز.

وقالت الإدارة العسكرية في بيان إنه "تم تدمير 40 هدفا جويا من قبل قواتنا ووسائل الدفاع الجوي".

Advertisement
وأضاف البيان: "مرت 18 ساعة فقط على أكبر هجوم شنه الروس على كييف. هاجم العدو العاصمة مرة أخرى. هذا هو الهجوم الجوي الخامس عشر منذ بداية أيار".
وتابع: "يحاول الروس بكل قوتهم تدمير الأهداف الرئيسية، وفي نفس الوقت يستنفدون موارد دفاعنا الجوي".

وأشار البيان إلى أن الهجمات الروسية تهدف إلى "إبقاء السكان المدنيين في حالة توتر نفسي عميق".
ووفق المعلومات الواردة في البيان فقد استخدمت في الهجوم الروسي مسيرات من نوع "شاهد"، بالإضافة إلى صواريخ كروز TU-95MS وKh-55، أطلقت من بحر قزوين.

وفيما يتعلق بالخسائر الناجمة عن الهجوم، قال البيان: "تسبب الحطام المتساقط بتدمير سقف مبنى سكني في منطقة بوديلسك دون وقوع إصابات. لم ترد بعد معلومات عن الضحايا".

واختتم البيان بالقول إن "الهجمات على كييف غير مسموح بها بفضل العمل الممتاز للدفاع المضاد للطائرات".
ووصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خطط الدول الغربية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" بالتصعيد غير المقبول.

وقال لافروف في مقابلة صحافية الأحد: "طبعاً هذا تصعيد غير مقبول، وأعتقد أنه لا يزال هناك أشخاص عقلاء في الغرب يدركون ذلك، لكن من يملي كل شيء هو واشنطن ولندن وأتباعهما داخل الاتحاد الأوروبي، وفي المقام الأول دول البلطيق وبولندا التي تنفذ المهمة التي حددتها الولايات المتحدة، مباشرة على الأرض - إضعاف روسيا وإلحاق هزيمة استراتيجية بها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:35 | 2023-05-29
00:23 | 2023-05-29
23:54 | 2023-05-28
23:50 | 2023-05-28
23:42 | 2023-05-28
23:26 | 2023-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website