23
o
بيروت
23
o
طرابلس
10
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
23
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بعدرسالة بيونغيانغ.. اليابان تتأهب
Lebanon 24
28-05-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت اليابان أنها تلقت إخطارا من كوريا الشمالية تبلغها فيه اعتزامها إطلاق "قمر صناعي" في الأسابيع المقبلة، بحسب متحدث في خفر السواحل الياباني.
ويعتقد مسؤولون يابانيون أن عملية الإطلاق تتعلق بصاروخ بالستي، وفق تغريدة لمكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على تويتر أشارت إلى "صاروخ بالستي تصفه (بيونغيانغ) بأنه قمر صناعي".
Advertisement
وقال متحدث باسم خفر السواحل الياباني لوكالة فرانس برس إن بيونغيانغ أبلغتهم عن نيتها إطلاق صاروخ بين 31 أيار و11 حزيران وتوقعت أن يسقط في المياه بالقرب من البحر الأصفر وبحر شرق الصين وشرق جزيرة لوزون في الفيليبين.
وأضافت التغريدة أن كيشيدا أصدر تعليمات تتعلق بـ"إخطار كوريا الشمالية حول إطلاق صاروخ بالستي تصفه بأنه قمر صناعي".
وطلب رئيس الوزراء الياباني من المسؤولين جمع المعلومات والبقاء يقظين والتنسيق بشكل وثيق مع الحلفاء بما في ذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وفق التغريدة.
وكثفت بيونغيانغ إطلاق الصواريخ في الأشهر الأخيرة التي تسببت بتشغيل اليابان أنظمة الإنذار لتحذير سكانها في أجزاء من البلاد.
وفي غضون ذلك، تعمل سول وطوكيو على إصلاح علاقاتهما المتوترة والتركيز على تعزيز تعاونهما في مواجهة التهديدات العسكرية لكوريا الشمالية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
رجلٌ خطير يتنقل في برج حمود "سيراً على الأقدام".. شاهدوا صورته!
Lebanon 24
رجلٌ خطير يتنقل في برج حمود "سيراً على الأقدام".. شاهدوا صورته!
04:26 | 2023-05-28
28/05/2023 04:26:09
Lebanon 24
Lebanon 24
على متن قارب.. نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
Lebanon 24
على متن قارب.. نادين نسيب نجيم تستمتع بوقتها على البحر شاهدوا الصور
01:00 | 2023-05-28
28/05/2023 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروز "تحضرُ" عند حاجزٍ للجيش.. إليكم ما جرى!
Lebanon 24
فيروز "تحضرُ" عند حاجزٍ للجيش.. إليكم ما جرى!
03:15 | 2023-05-28
28/05/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"هجمة" للمواطنين على "أوراقٍ ضرورية".. ما هي؟
Lebanon 24
"هجمة" للمواطنين على "أوراقٍ ضرورية".. ما هي؟
02:45 | 2023-05-28
28/05/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن جبران باسيل يشارك في مسرحية لجورج خباز.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
ابن جبران باسيل يشارك في مسرحية لجورج خباز.. شاهدوا الصور
08:31 | 2023-05-28
28/05/2023 08:31:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
00:35 | 2023-05-29
العدوان الإسرائيلي ليلاً على محيط دمشق.. هذا ما استهدفه (فيديو)
00:23 | 2023-05-29
وزير خارجية عمان يؤكد: زيارة السلطان إلى طهران ستنعكس إيجابياً على استقرار المنطقة
23:54 | 2023-05-28
وزير خارجية روسيا يصل إلى كينيا في زيارة عمل
23:50 | 2023-05-28
بعد فوزه بولاية جديدة.. كيف سيتعامل أردوغان مع ملف اللاجئين؟
23:42 | 2023-05-28
تركيا تطوي صفحة الانتخابات.. وأردوغان يستعد لبدء تنفيذ وعوده
23:26 | 2023-05-28
قائد فاغنر ينتقد تجاهل الكرملين له.. وهذا ما حذر منه
فيديو
بعدما ظهر وهو يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم.. رجل الدين الشهير يكشف تفاصيل الواقعة
Lebanon 24
بعدما ظهر وهو يرقص ويغني على أغنية لأم كلثوم.. رجل الدين الشهير يكشف تفاصيل الواقعة
00:27 | 2023-05-29
29/05/2023 07:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط فنانة شهيرة عن المسرح بسبب مرافقها.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:01 | 2023-05-28
29/05/2023 07:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
Lebanon 24
ركاب يصرخون ويولولون.. الرجل الذي فتح باب الطائرة في الجو يُفجر مفاجأة عن السبب (فيديو)
02:00 | 2023-05-28
29/05/2023 07:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact