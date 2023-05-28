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عربي-دولي

تركيا تطوي صفحة الانتخابات.. وأردوغان يستعد لبدء تنفيذ وعوده

Lebanon 24
28-05-2023 | 23:42
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طوت تركيا أمس صفحة الانتخابات الرئاسية بعد الفوز الذي حققه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، لولاية رئاسية ثالثة وأخيرة. وعلى وقع التهاني من القادة العرب والعالميين له بفوزه، ستعود تركيا اليوم الى خط العمل السياسي، وعلى أجندة الرئيس سلسلة من الوعود التي عليه ان ينفذها في السنوات المقبلة.
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الاعلان الرسمي
أعلنت هيئة الانتخابات التركية في مؤتمر صحافي، الأحد، فوز رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية ثالثة.

وأكد رئيس الهيئة، أحمد ينار، فوز أردوغان رسميا بالرئاسة في جولة الإعادة وحصوله على 52.14 بالمئة من الأصوات.

وقال ينار إنه بعد إحصاء 99.43 بالمئة من صناديق الاقتراع، حصل كليتشدار أوغلو منافس أردوغان على 47.86 بالمئة.

وأضاف أنه مع وجود فارق يزيد عن مليوني صوت بين المرشحين الاثنين، فإن بقية الأصوات التي لم تحص بعد لن تغير شيئا في النتيجة.

خطاب الفوز
وعقب اعلان فوزه ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة من المجمع الرئاسي بأنقرة، شكر فيها أنصاره.
وقال أردوغان إن "قرار الشعب في هذه الانتخابات كان لصالح تركيا".

وأكد أردوغان أن "المنظمات الإرهابية خسرت و85 مليون مواطن فازوا جميعا"، مضيفا "سننحي الخلافات جانبا، وسنتحد على القيم والأحلام الوطنية".
وعن اللاجئين، تعهد الرئيس التركي بتأمين عودة مليون لاجئ سوري إضافي إلى بلادهم.

وفي شأن متصل بالأكراد، شدد على أن "إطلاق سراح صلاح الدين دمرداش الزعيم السابق لحزب مؤيد للأكراد غير ممكن في ظل حكمنا".

وفلي ملف الاقتصاد، قال أردوغان: "سنبني اقتصادا قويا يستند على الاستقرار والثقة"، مشيرا إلى أن "مواجهة التضخم هو أولويتنا، وهو ليس بالأمر الصعب".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي أردوغان، اليوم الأحد، إن المنتصر اليوم تركيا وإنه لن يتنازل عن الديمقراطية، معتبرا أن الشعب التركي جعله يعيش عيدا بعد تصويتهم في الانتخابات.

وأضاف أردوغان خلال كلمة ألقاها وهو يحتفل وسط أنصاره مع قرب إعلان فوزه بالرئاسة التركية، أنه فاز في جولة الإعادة بدعم الشعب التركي، مشيرا إلى أنه من يخدم الشعب لا يهزم أبدا، وأن تركيا أمانة في عنقه.

وعن منافسه كمال كليتشدار أوغلو، قال أردوغان إن حزب الشعب الجمهوري سيحاسب كليتشدار أوغلو على خسارة الانتخابات.

المرشح التركي الخاسر أوغلو: أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات
في المقابل، طالب المرشح الرئاسي التركي، كليتشدار أوغلو، أنصاره، الأحد، بمواصلة "النضال من أجل الديمقراطية"، وذلك بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان فوزه برئاسة تركيا بعد جولة انتخابات الإعادة.

وقال أوغلو في كلمته أمام أنصاره إن "هذه الانتخابات أظهرت رغبة الناس في تغيير حكومة استبدادية"، دون أن يعترف رسميا بالهزيمة.

وجاءت كلمة أوغلوا قبيل إعلان أعلنت هيئة الانتخابات التركية في مؤتمر صحافي، الأحد، فوز أردوغان رسميا بولاية رئاسية ثالثة.

وأبدى أوغلو حزنه "في مواجهة الصعوبات التي تنتظر تركيا".

وأكد أن "الانتخابات الأخيرة كانت أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات، وأن المرشح الآخر استفاد من كافة إمكانات الدولة".
 
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