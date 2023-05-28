وزير خارجية روسيا يصل إلى كينيا في زيارة عمل

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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى كينيا، في زيارة عمل، حسب ما أفادت وكالة "ريا نوفوستي".وزيارة لافروف الحالية لكينيا هي رابع زيارة لوزير الخارجية الروسي إلى القارة الإفريقية خلال الإثني عشر شهراً الماضية.وكانت آخر مرة زار فيها لافروف، كينيا، في عام 2010.وبحسب المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فإن الزيارة بداية لجولة إفريقية تحضيراً لقمة روسيا إفريقيا أواخر تموز المقبل.وفي تموز 2022، زار لافروف مصر وإثيوبيا وأوغندا وجمهورية الكونغو. بعدها بستة أشهر وتحديداً في كانون الثاني الماضي، ذهب الوزير إلى جنوب إفريقيا وإسواتيني وأنجولا وإريتريا، وفي شباط زار مالي وموريتانيا والسودان، وفقاً لـ"سبوتنيك".