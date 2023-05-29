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عربي-دولي

العدوان الإسرائيلي ليلاً على محيط دمشق.. هذا ما استهدفه (فيديو)

Lebanon 24
29-05-2023 | 00:35
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ذكرت وسائل إعلام سورية أن "عدوانا إسرائيليا" استهدف محيط العاصمة دمشق، ليل الأحد ـ الإثنين، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية السورية تدخلت للتصدي.

وسُمع دوي انفجارات في العاصمة السورية قبيل منتصف الليل بالتوقيت المحلي (21,00 بتوقيت غرينتش).

وأشار التلفزيون السوري إلى وقوع "عدوان" إسرائيلي على محيط دمشق. وقال إن الدفاعات الجوية تصدت "لأهداف معادية" في سماء العاصمة ومحيطها.

وذكرت مصادر محلية أن أحد المواقع المستهدفة من القصف هي كتيبة الدفاع الجوي بالقرب من منطقة حفير التحتا.

وقالت المصادر إن القصف الإسرائيلي كان عبارة عن دفعتين صاروخيتين، وإن أحد الصواريخ سقط بالقرب من مطار دمشق.
 
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ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري إن "العدو الاسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق"، مضيفة "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وأشارت الوكالة إلى أن خسائر القصف اقتصرت على الماديات.

وهذه الضربة التي تستهدف دمشق هي الأولى منذ أواخر آذار ، وكانت غارات إسرائيلية على مواقع في محيط مدينة حلب في 2 أيار الجاري قد خلفت 7 قتلى.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله ، بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.(العربية)



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