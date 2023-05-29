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عربي-دولي

درجات الحرارة في العالم قد تصل إلى مستويات قياسية.. هل ستتأثر روسيا بظاهرة "النينيو"؟

Lebanon 24
29-05-2023 | 00:53
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أكد عالم المناخ الروسي أليكسي كوكورين، أن ظاهرة النينيو لن تؤثر في مناخ روسيا في عام 2023.

وأشار العالم في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن التغير في مراحل تيارات المحيط إلى ظاهرة النينيو، لن تؤثر كثيرا في مناخ روسيا عام 2023.
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ويقول العالم الروسي: "تأثير ظاهرة النينيو في مناخنا غير مباشر. لذلك لا يمكن القول بأن هذا الصيف أو الخريف أو هذا العام بأكمله سيكون أكثر دفئا بسببها. لأننا بعيدون منها، نحن في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ولكن كمعدل وسطي للكرة الأرضية بالتأكيد نعم".

ويؤكد كوكورين على أن تغير مرحلة في تيار المحيط يؤثر ليس فقط في متوسط درجات الحرارة على الأرض، بل وفي نظام هطول الأمطار أيضا.

ووفقا له، تكمن خصوصية التغير في مراحل تيارات المحيط في مرحلة ظاهرة النينيا تنتقل الحرارة من الغلاف الجوي إلى الماء. أما في ظاهرة النينيو فإن العملية تصبح عكسية.

ويضيف ستبدأ عملية تغير المرحلة في النصف الثاني من عام 2023 الجاري.

يذكر أن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة كانت قد أعلنت في وقت سابق أن درجات الحرارة في العالم قد تصل إلى مستويات قياسية خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بسبب عدة عوامل: النشاط البشري وغازات الاحتباس الحراري وتغير مراحل تيارات المحيط من النينيا إلى النينيو. (روسيا اليوم)




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