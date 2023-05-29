عدد من الجرحى في سوريا... والسبب اطلاق النار احتفالا بفوز اردوغان

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أصيب عدد من الأشخاص في مناطق الفصائل الموالية لتركيا شمالي سوريا بجروح، الأحد، نتيجة إطلاق نار عشوائي احتفالا بفوز الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بولاية رئاسية جديدة.وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان "أصيب عدد من المواطنين برصاص عشوائي أطلقه عناصر من الفصائل الموالية لتركيا ضمن مناطق العمليات التركية، غصن الزيتون، ودرع الفرات، ونبع السلام، احتفالا بفوز إردوغان".ووفقا لمصادر المرصد "فقد جرح 4 أشخاص في مخيم المحمودية نتيجة الرصاص العشوائي، وأصيب شخصان آخران بالقرب من فرن الذرة في مدينة إعزاز جراء إطلاق الرصاص الكثيف".و"أصيبت سيدة في مخيم سجو بريف إعزاز نتيجة سقوط العيارات النارية الفارغة على خيام النازحين، كما أصيب أشخاص آخرون بجروح متعددة في مدينة رأس العين بريف الحسكة بسبب استخدام جميع أنواع الأسلحة، وسط حالة ذعر كبيرة (...) نتيجة عشوائية التصويب"، وفقا للمرصد.وأعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، الأحد، فوز رجب طيب إردوغان بولاية رئاسية جديدة بعد حصوله في جولة الإعادة على 52.14 في المئة من الأصوات، ما يمثل النتيجة الرسمية للانتخابات.وقال ينار إنه بعد إحصاء 99.43 في المئة من صناديق الاقتراع، حصل كليتشدار أوغلو منافس إردوغان على 47.86 في المئة.وأضاف أنه مع وجود فارق يزيد عن مليوني صوت بين المرشحين الاثنين فإن بقية الأصوات التي لم تحص بعد لن تغير شيئا في النتيجة.وأكد تسجيل إقبال كبير على جولة الإعادة في عموم البلاد، مشيرا إلى أن العملية سارت دون عراقيل.(الحرة)