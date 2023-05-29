بعد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نقل رئيس بيلاروسيا، ألكساندر لوكاشينكو، إلى المستشفى المركزي في موسكو، في حالة حرجة، حسب ما أشارت مجلة "نيوزويك".



وقال فاليري تسيبكالو، زعيم المعارضة البيلاروسية: "وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا، والتي تحتاج إلى تأكيد إضافي، تم نقل لوكاشينكو، بعد لقائه مع بوتين خلف الأبواب المغلقة، على وجه السرعة إلى المستشفى الطبي المركزي في موسكو، حيث يوجد الآن. وتم إرسال أفضل المتخصصين لعلاجه. قام الأطباء بتقييم الحالة على أنها حرجة. وكانت الإجراءات الروسية المنظمة لإنقاذ الرئيس البيلاروسي تهدف إلى درء التكهنات حول احتمال مشاركة الكرملين في تسميمه."

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ولم تكن هناك معلومات عن مكان وجود لوكاشينكو أو حالته الصحية لفترة طويلة. ولم يظهر علنا أو يشارك في المناسبات الرسمية منذ احتفالات يوم النصر في موسكو ومينسك في 9 أيار.



في ضوء الشائعات حول مرض لوكاشينكو، قالت زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تسيخانوسكايا إن المعارضة يجب أن تكون "مستعدة جيدا لكل سيناريو".



في 23 أيار، أعلن لوكاشينكو أنه غائب عن الأماكن العامة بسبب المرض.