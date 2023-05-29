ظاهرة فلكية فريدة في سماء مكة.. اختفاء ظل الكعبة المشرفة شاهدوا الفيديو

في مشهد يتكرر مرتين سنويا، شهدت سماء مدينة مكة المكرمة، أمس الأحد، تعامد الشمس على الكعبة المشرفة، ما أدى لاختفاء ظلها.



وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، بأن تعامد الشمس على الكعبة "حدث وقت أذان الظهر بالمسجد الحرام عند الساعة 12:18 ظهرا (10:18 ت.غ)".



وأشارت إلى أن "التعامد هو الأول للشمس لهذا العام".

الكعبة المشرفة وقت تعامد الشمس اليوم الأحد 28 مايو 2023 🔆🕋 pic.twitter.com/hjUWCTwUoe — الجمعية الفلكية بجدة (@JASsociety) May 28, 2023 Advertisement

ونقلت الوكالة عن رئيس الجمعية الفلكية بمدينة جدة ماجد أبو زاهرة، أن "ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان".



وأوضح أبو زاهرة أن "التعامد يتكرر مرتين في العام، الأولى في أيار، والثانية في شهر تموز".

وبين أن التعامد يحصل "أثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء لتصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال أيار ، وعند عودتها جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في تموز".



وتعد "ظاهرة التعامد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة وحساب محيط الكرة الأرضية"، وفق أبو زاهرة.(سكاي نيوز)









