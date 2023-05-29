تطورات عسكرية مرتقبة في سوريا

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توقعت مصادر سورية شديدة الاطلاع "أن يكون فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مدخلا للذهاب نحو حل سريع بين الدولة السورية وتركيا، سيشمل كل القضايا العالقة، برعاية ايرانية وروسية.وبحسب المصادر "فإن حصول عملية عسكرية في محافظة ادلب بموافقة تركية ليس امرا بعيد المنال، بل قد يحصل خلال وقت قريب جدا، ضمن سلة متكاملة يتم الاعداد لها".وترى المصادر "انه وبالرغم من الخلاف الكبير، الا ان دمشق كانت تفضل فوز اردوغان في الانتخابات، لان العلاقة بينه وبين حلفاء سوريا متينة جدا ومن الممكن الاستفادة منها لتحقيق تقدم في المفاوضات الثنائية".