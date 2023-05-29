هل اتفاقيات إبراهيم هي الطريق الأفضل نحو التطبيع العربي الإسرائيلي؟

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في الأيام العصيبة من عام 2020، عندما بدا أن اتفاقيات إبراهيم بين إسرائيل وأربع دول عربية تبشر بفجر جديد للشرق الأوسط، كان النقاد يتنافسون على توقع من ستكون الدولة الموقعة المقبلة على الاتفاقيات.وبحسب صحيفة "ذا هيل" الأميركية، "لسوء الحظ، فإن التصور بأن الولايات المتحدة تنسحب من المنطقة، والذي ساهم انسحاب الرئيس الأميركي جو بايدن من أفغانستان وفشل سلفه دونالد ترامب في الرد على هجوم إيراني على منشآت النفط السعودية في اثباته، بعث برسالة تقشعر لها الأبدان إلى دول الخليج مفادها أن أميركا كانت حليفًا غير موثوق به، مما وضع أي فرصة لدول الخليج الأخرى في الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم كأفضلية ثانوية. كان واضحاً أنه في السنة الأولى من إدارة بايدن، بالكاد تجاوزت كلمات "اتفاقيات إبراهيم" شفاه مسؤولي الإدارة، وذلك ربما لتجنب منح الإدارة السابقة أي صدقية. ومع ذلك، ومنذ ذلك الحين، قام وزير الخارجية أنتوني بلينكن بتغيير موقفه بشكل مفاجئ، وها هو الآن يؤيد بحماس الاتفاقيات، على أمل إغراء السعوديين للانضمام قبل نهاية العام".وتابعت الصحيفة، "بدا السعوديون مهتمين بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن كما أخبر دبلوماسيون سعوديون مؤخرًا لكاتب المقال، يجب أن يأخذوا القضية الفلسطينية على محمل الجد بصفتهم قادة العالم العربي. وورد أن ثمن التقارب مع إسرائيل هو ضمان الحصول على المساعدة الأميركية في برنامج نووي مدني سعودي وإزالة القيود المفروضة على مشتريات السعودية من الأسلحة الأميركية المتقدمة. إن الحكمة التقليدية هي أن التطبيع الكامل، داخل أو خارج اتفاقيات إبراهيم، غير مرجح طالما أن والد ولي العهد، الملك سلمان، لا يزال على قيد الحياة، لأنه ملتزم بالقضية الفلسطينية. ومع ذلك، يعلم ولي العهد أن خططه الكبرى للنهوض برؤية المملكة العربية السعودية 2030 سيتم تسريعها من خلال علاقات العمل المفتوحة بين المملكة العربية السعودية وصناعة التكنولوجيا المبتكرة في إسرائيل".وأضافت الصحيفة، "والمدهش أنه عندما يحين الوقت لتحسين العلاقات مع إسرائيل وكل من المملكة وعُمان، فقد لا تندرج تحت راية اتفاقيات إبراهيم على الإطلاق. يجب على إسرائيل والولايات المتحدة متابعة أي تطبيع إذا كان هذا هو ما يلزم لتعزيز العلاقات. ويخشى العمانيون من الانضمام إلى الاتفاقيات قبل السعوديين لأنها على مرمى حجر من إيران التي تحوم رغباتها الثورية والهيمنة بشكل ينذر بالسوء على الخليج كله. ومع ذلك، في الاجتماعات مع المسؤولين العمانيين، قد يكون من الممكن اتخاذ خطوات أصغر نحو التطبيع - فقط لا تسميها اتفاقيات إبراهيم".وبحسب الصحيفة، "إذن، ما هي تلك الخطوات الصغيرة؟ وفقًا لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، يجب على إسرائيل إعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية في أماكن مثل عمان ويجب ألا تتوقع أن تأتي العلاقات السياسية أولاً. إنه لسر مكشوف أن إسرائيل تقوم بأعمال تجارية في الخليج. إن طريق فتح العلاقات مع إسرائيل سيكون مختلفًا لكل دولة عربية. ما سيكون مشتركاً بين كل المقاربات هو أن التطبيع سيعود بالنفع الاقتصادي على الدول العربية. لكن الشرط الأساسي للعلاقات في هذه المنطقة هو الاحترام والثقة ، وهو أمر يعتبره السعوديون إنه ضروري لتحسين علاقتهم مع أميركا".وتابعت الصحيفة، "الانسحاب الأميركي من المنطقة قوض، في نظر الدول العربية، الاصطفاف ضد إيران. من الناحية النظرية، كانوا يحبون التحالف مع القوة الإقليمية، إسرائيل، ولكن فقط إذا كانت أميركا جزءًا من الحزمة. إن التصور بعدم وجود تهديد عسكري أميركي موثوق به قوض رغبة دول الخليج في الاصطفاف إلى جانب إسرائيل ضد الإيرانيين. ومن هنا جاء التقارب الإيراني السعودي بوساطة صينية. يعلم السعوديون أن هذا ليس حلاً دائمًا لخلافاتهم المستعصية مع إيران. وفي الآونة الأخيرة، على الأقل من الناحية الخطابية، كانت أميركا أكثر عدوانية في تصريحاتها ضد التقدم النووي الإيراني".وأضافت الصحيفة، "إن إمكانية التقدم الاقتصادي هي التي ستقود إلى اتفاقيات تطبيع صغيرة وكبيرة بين إسرائيل وجيرانها الخليجيين. بالنسبة لعُمان والسعوديين، فإن الترتيبات المالية الثلاثية التي تدمج إسرائيل والسلطة الفلسطينية في المشاريع التي تتعامل مع المياه أو الزراعة توفر أفضل احتمالات النجاح. تُخدم مصالح السياسة الخارجية الأميركية على أفضل وجه في الشرق الأوسط عندما يزداد الاستقرار. أحد هذه المسارات هو اتفاقيات اقتصادية إسرائيلية عربية جديدة تحت قيادة أميركا. ولكن لكي "تحافظ الدول العربية على ماء الوجه"، قد تحتاج إلى أن تكون خارج مظلة اتفاقيات إبراهيم".