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عربي-دولي
هكذا وقع "الهجوم الروسي الأشرس" على كييف!
Lebanon 24
29-05-2023
|
04:00
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قام سلاح الجو الأوكراني، اليوم الإثنين، بالكشف عن تفاصيل "الهجوم الأكبر على كييف"، الذي شنته القوات الروسية.
وقال سلاح الجو الأوكراني، إنه أسقط 29 من أصل 35 طائرة مسيرة، و37 من أصل 40 صاروخ كروز، أطلقتها روسيا خلال الليل.
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وأضاف سلاح الجو على قناته على تيليغرام أن روسيا استهدفت منشآت عسكرية وبنية تحتية مهمة بهجماتها الاثنين.
الهجوم الكبير
وكانت الإدارة العسكرية الأوكرانية، قد أكدت الإثنين، تعرض العاصمة كييف لهجوم جوي بالمسيرات وصواريخ كروز.
وقالت الإدارة العسكرية في بيان إنه "تم تدمير 40 هدفا جويا من قبل قواتنا ووسائل الدفاع الجوي".
وأضاف البيان: "مرت 18 ساعة فقط على أكبر هجوم شنه الروس على كييف. هاجم العدو العاصمة مرة أخرى. هذا هو الهجوم الجوي الخامس عشر منذ بداية ايار".
استراتيجية نشر التوتر
وتابع البيان الأوكراني: "يحاول الروس بكل قوتهم تدمير الأهداف الرئيسية، وفي نفس الوقت يستنفدون موارد دفاعنا الجوي".
وأشار البيان إلى أن الهجمات الروسية تهدف إلى "إبقاء السكان المدنيين في حالة توتر نفسي عميق".(سكاي نيوز)
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