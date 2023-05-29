مفاجأة بعد 5 سنوات تطالُ البشر.. ما ينتظرنا ليس عادياً أبداً!

حذر جيفر هينتون الملقب بـ "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي" من مخاطر التكنولوجيا المثيرة بعد أسابيع من تركه وظيفته في "غوغل".



وفي مقابلة حديثة مع شبكة "NPR"، قال هينتون إن هناك "خطراً جسيماً من أن تصبح الأشياء أكثر ذكاءً منا قريباً إلى حد ما، وإن هذه الأشياء قد تحصل على دوافع سيئة وتتولى زمام الأمور".

Advertisement وفي مقابلة حديثة مع شبكة "NPR"، قال هينتون إن هناك "خطراً جسيماً من أن تصبح الأشياء أكثر ذكاءً منا قريباً إلى حد ما، وإن هذه الأشياء قد تحصل على دوافع سيئة وتتولى زمام الأمور".

وأكد أن السياسيين وقادة الصناعة بحاجة إلى التفكير بشأن ما يجبُ القيام به لاسيما على صعيد القضية المطروحة في الوقت الحالي، وقال: "لم يعد خيالاً علمياً. التقدم التكنولوجي يمثل مشكلة خطيرة من المحتمل أن تظهر قريباً جداً".



كذلك، رأى هينتون أنّ العالم قد لا يكون بعيداً عن الذكاء الاصطناعي العام، الذي لديه القدرة على فهم أو تعلم أي مهمة فكرية يستطيع الإنسان القيام بها، وقال: "قد لا نكون بعيدين عن الوصول إلى هذا المستوى، وربما بعد 5 سنوات فقط". وأكد أن السياسيين وقادة الصناعة بحاجة إلى التفكير بشأن ما يجبُ القيام به لاسيما على صعيد القضية المطروحة في الوقت الحالي، وقال: "لم يعد خيالاً علمياً. التقدم التكنولوجي يمثل مشكلة خطيرة من المحتمل أن تظهر قريباً جداً".كذلك، رأى هينتون أنّ العالم قد لا يكون بعيداً عن الذكاء الاصطناعي العام، الذي لديه القدرة على فهم أو تعلم أي مهمة فكرية يستطيع الإنسان القيام بها، وقال: "قد لا نكون بعيدين عن الوصول إلى هذا المستوى، وربما بعد 5 سنوات فقط".

وبينما قارن بعض الأشخاص روبوتات الدردشة مثل "ChatGPT" من "OpenAI" بالإكمال التلقائي، قال هينتون إن الذكاء الاصطناعي تم تدريبه على الفهم - وهو كذلك، وأضاف: "لا أقول إنه واعٍ، كما لا أنفي ذلك أيضاً. يمكن للذكاء الإصطناعي بالتأكيد التفكير ويمكنه أيضاً فهم الأشياء".



مع هذا، فقد أوضح هينتون أنهُ "منزعج" من مدى ذكاء نموذج "PaLM" من "غوغل"، مشيراً إلى أنه يتفهم النكات ولماذا كانت مضحكة.



ومع إطلاق مثل هذا الذكاء الاصطناعي، تأتي المخاوف بشأن استبدال الوظائف والنزاعات السياسية وانتشار المعلومات المضللة بسبب الذكاء الاصطناعي.



وبينما وقع بعض القادة - بما في ذلك "إيلون ماس"، الذي لديه حصته الخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي - على خطاب مفتوح "للإيقاف الفوري لمدة 6 أشهر على الأقل لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر قوة مثل "GPT-4"، لا يعتقد هينتون أنه من الممكن إيقاف البحث، وقال: "الأعمال البحثية ستجري في الصين إذا لم تحدث هنا".



وسلط هينتون الضوء على أنه سيكون هناك العديد من الفوائد للذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن القادة بحاجة إلى بذل الكثير من الموارد والجهود لمعرفة ما إذا كان من الممكن "الحفاظ على السيطرة حتى عندما يكونون أذكى منا". (العربية نت)