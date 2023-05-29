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عربي-دولي
حل البرلمان.. رئيس الوزراء الإسباني يعلن عن انتخابات تشريعية مبكرة
Lebanon 24
29-05-2023
|
06:30
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أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 23 تموز المقبل، غداة هزيمة واضحة مني بها اليسار أمام المحافظين في استحقاق محلي ومناطقي.
وفي كلمة بثها التلفزيون، قال سانشيز إنه أبلغ الملك فيليبي السادس، "بقراره حل البرلمان والشروع في الدعوة إلى انتخابات عامة تجرى الأحد في 23 تموز".
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واستنادا لنتائج أولية وتقارير إعلامية، حققت المعارضة اليمينية الإسبانية مكاسب قوية محليا وإقليميا في انتخابات الأحد التي شكلت انتكاسة واضحة لسانشيز.
على المستوى المحلي، حصل الحزب الشعبي اليميني المعارض على أكبر عدد من الأصوات بعد فرز 90 في المئة من صناديق الاقتراع، في حين خسر الاشتراكيون العديد من المناطق التي كانوا يسيطرون عليها، لا سيما فالنسيا، حسب ما ذكرت تقارير إعلامية.
وتعد هذه الانتخابات بمثابة اختبار وطني لسانشيز قبل ستة أشهر من الانتخابات التشريعية التي تبدو المعارضة أوفر حظا للفوز فيها.
يذكر أن سانشيز الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ 2018 يواجه عوائق عدة، إذ يقبل على هذه الانتخابات المزدوجة وشعبيته في تراجع بسبب عودة التضخم وتراجع القوة الشرائية، ولو أن ذلك يبقى أدنى بكثير في إسبانيا مما هو عليه في معظم دول الاتحاد الأوروبي. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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