فنلندا تتوقع انهيار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا

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صرح وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو بأن تفكك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE ممكن.جاء ذلك في حديث له لإذاعة YLE، حيث تابع أن السبب في ذلك هو عدم رغبة روسيا وبيلاروس في الموافقة على الرئاسة الإستونية لهذه المنظمة عام 2024.وأكد هافيستو أنه إذا لم يكن هناك رئيس للمنظمة في عام 2024، ولم يكن هناك إجماع على هذه القضية، فسيكون العام المقبل هو عام انهيار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.كذلك فقد ورد في النص المنشور على الموقع الإلكتروني لمؤسسة التلفزيون والإذاعة: "تواجه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE أزمة في غضون 6 أشهر. وسبب النزاع هو عدم رغبة روسيا وبيلاروس في الموافقة على رئاسة إستونيا للمنظمة عام 2024".ووفقا لقواعد المنظمة، يجب أن تتم الموافقة على الرئيس المتناوب من قبل جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة. ولا توافق روسيا وبيلاروس على ترشيح إستونيا، في الوقت الذي لا تبدي فيه إستونيا استعدادا للتنازل عن ترشحها، ولا توجد أي تصريحات رسمية من موسكو أو مينسك حول هذه القضية حتى الآن.وقد تأسست منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في بودابست عام 1994، عندما تطورت سلسلة من الاجتماعات حول الأمن والتعاون الأوروبي إلى منظمة، حيث عقد أول اجتماع حول الأمن والتعاون في أوروبا عام 1975، في هلسنكي بمبادرة من فنلندا والرئيس أورهو كيكونن شخصيا. (روسيا اليوم)