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عربي-دولي

كيف نجح أردوغان في استمالة أصوات الشباب؟

Lebanon 24
29-05-2023 | 06:32
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صوتت مدينة إزمير غربي تركيا، بأكثر من مليون صوت تقريبًا بحسب الأرقام والنسب للرئيس رجب طيب أردوغان، مع تجديد الولاية له لخمس سنوات، حسبما أفاد التلفزيون "العربي".
 
ولفتت مصادر التلفزيون الى أن عدد الأصوات التي ذهبت لصالح أردوغان من إزمير التي تعتبر معقل المعارضة، تدل على مؤشرات جديدة، بأن شباب إزمير اليوم هم بحاجة إلى برامج أكثر، من خلال انتخاب رئيس يلبي متطلباتهم واحتياجاتهم.
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وبحسب المصادر، فإن عدد أصوات المدينة المرتفع، فاجأ حزب الشعب الذي خرج من إزمير التي لطالما اعتبرها نقطة أمان واعتبرها مدينة تميل له أكثر من أي منافس آخر، مضيفاً: أن ثلثي أصوات مدينة إزمير ذهبت لصالح مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، لكن نسبة الاصوت التي حصل عليها أردوغان في المدينة ليست قليلة.
 
 
وأشارت المصادر إلى أنها لمست حاجتهم إلى إرساء وضع اقتصادي أكثر استقرارًا خاصة للعملة، وإلى وضع اقتصادي أفضل لهذه المدينة التي تعتبر مركزًا تجاريًا مهمًا بالنسبة لمينائها الهام الواقع على بحر إيجة، إضافة إلى كونها مركزًا سياحيًا مهمًا.
 
وأقيمت احتفالات صاخبة في إزمير وامتدت حتى ساعات الفجر من مقر حزب العدالة والتنمية، وجالت في كافة شوارع المدينة.
 
 
وبحسب "العربي"، فإن خروج أولئك المناصرين يدل على توجه جديد قد تتجه إليه إزمير في الأيام القادمة، خاصة مع وجود عدد جيد من الممثلين في البرلمان من إزمير من حزب العدالة والتنمية. (التلفزيون العربي)
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