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عربي-دولي

أول تعليق من خامنئي على مسألة "تطوير العلاقة مع مصر".. ماذا قال؟

Lebanon 24
29-05-2023 | 06:43
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أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي أن تطوير العلاقات بين إيران وسلطنة عمان في جميع المجالات يخدم مصلحة البلدين، مرحباً برغبة مصر في استئناف العلاقات مع الجمهورية الإسلامية.

وخلال استقباله صباح اليوم الاثنين، سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق آل سعيد والوفد المرافق، وصف خامنئي العلاقات بين إيران وسلطنة عمان بأنها عريقة ومتجذرة وطيبة وقال: نحن نؤمن بان تطوير العلاقات بين البلدين، في جميع المجالات يخدم مصلحة الطرفين.
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وفي إشارة إلى المحادثات بين الجانبين الإيراني والعماني، قال: المهم أن تتم متابعة هذه المحادثات بجدية حتى الوصول إلى نتائج ملموسة، وبالتالي تطوير العلاقات.

كذلك، أشار خامنئي إلى خطورة تواجد "الكيان الصهيوني" في المنطقة وأضاف: "إن سياسة الكيان الصهيوني وداعميه هي خلق الفتنة وانعدام الاستقرار في المنطقة، لذلك فإنه على جميع دول المنطقة الانتباه إلى هذه القضية".

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